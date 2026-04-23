Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiğli'de 23 Nisan Coşkusu: Başkan Yıldız Koltuğunu Üç Miniğe Emanet Etti

23.04.2026 09:40  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu üç öğrenciye devretti. Minik başkanlar güvenli şehir ve teknoloji odaklı projeleriyle dikkat çekti.

(İZMİR) - Çiğli'de 23 Nisan coşkusu bu yıl çocukların vizyonuyla taçlandı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, koltuğunu üç öğrenciye devrederken, minik başkanların güvenli şehir, teknoloji ve sosyal dayanışma odaklı projeleri geleceğe dair umut verdi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl başkanlık koltuğunu üç öğrenciye birden devretti. TAKEV İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Berk Güray ile Mehmet Hikmet Kaşerci Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri 11 yaşındaki Ada Ekici ve Kemal Asaf Bağatır, temsili olarak başkanlık görevini üstlendi.

Başkan Yıldız, 23 Nisan öncesinde başkanlık koltuğunu çocuklara devrederek geleceğin temsilcilerine söz hakkı tanıdı. Minik başkanları makamında ağırlayan Yıldız, çocuklarla tek tek sohbet ederek hayallerini ve gelecek hedeflerini dinledi.

Çocuk Başkanların gelecek vizyonları dikkat çekti

Koltuğu devralan öğrencilerden Berk Güray, konuşmasında kendisine duyulan güven için teşekkür ederek, 23 Nisan'ın anlam ve önemine vurgu yaptı. Güray, "Bugün burada sadece bir çocuk olarak değil, geleceğin temsilcisi olarak bulunuyorum. Bu anlamlı bayramı bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarız" dedi.

Ada Ekici ise yaptığı konuşmada çocukların geleceğin yöneticileri olduğunu vurgulayarak, güvenli şehirler hedefini dile getirdi. Ekici, "Güvenli okullar, aydınlatılmış parklar ve 'Mavi Şeritli Güvenli Yollar' ile çocukların özgürce yaşayabildiği bir Çiğli hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kemal Asaf Bağatır da konuşmasında teknoloji ve sosyal belediyecilik vurgusu yaparak, yapay zeka destekli güvenlik sistemleri, güçlü altyapı, ulaşım kolaylığı ve sosyal destek projeleriyle daha yaşanabilir bir kent hedeflediklerini belirtti.

Başkan Yıldız: "Geleceğimiz çocuklarımız sayesinde emin ellerde"

Başkan Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, koltuğunu miniklere devretmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yıldız, "Milletimizin egemenliğinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu anlamlı günü çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, aslında geleceğimizi de emanet etmiştir. Çünkü çocuklar sadece yarınlarımız değil, bugünden söz sahibi olan en kıymetli değerlerimizdir. Bugün koltuğumu Berk, Ada ve Kemal Asaf'a emanet ettik. Onların gözlerindeki heyecan, kurdukları hayaller ve ortaya koydukları vizyon bizlere bir kez daha gösterdi ki; geleceğimiz emin ellerdedir. Onların dile getirdiği güvenli şehirler, güçlü eğitim, teknolojik gelişim ve sosyal dayanışma hedefleri, bizim de yönetim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Çiğli'de çocuklarımızın mutlu, özgür ve güvenli bir şekilde büyüyebilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili çocuklar; sizler hayal kurdukça, bizler o hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışacağız. Sizlerin sesi, bizim yol haritamız olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Onur Emrah Yıldız, Yerel Haberler, 23 Nisan, Politika, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 10:41:37. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.