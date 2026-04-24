Çiğli'de 23 Nisan Coşkusu: Minikler Bayramı Doyasıya Kutladı

24.04.2026 11:01  Güncelleme: 11:34
(İZMİR) - Çiğli'de 23 Nisan coşkusu, Atatürk Stadı'nda düzenlenen renkli etkinliklerle doruğa ulaştı. Çocuklar gün boyu süren şenlikte hem eğlendi hem öğrendi; atölyelerden spor alanlarına uzanan program büyük ilgi gördü. Başkan Onur Emrah Yıldız'ın da katıldığı kutlamalar, "Egemenlik Kupası" finaliyle sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çiğli'de bu yıl da büyük bir coşku ve yoğun katılımla kutlandı. Çiğli Belediyesi Çiğli Atatürk Stadı'nda düzenlenen Çocuk Şenliği, gün boyu renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu süren etkinlikler, hem çocuklara hem de ailelerine unutulmaz bir bayram yaşattı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü başta olmak üzere İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinliklerde çocuklar adeta bayramı doyasıya yaşadı. Şişme oyun alanlarında eğlenen minikler, şarkılar ve maskotlar eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlik boyunca çocuklara balon, şapka, bayrak, pamuk şeker ve zeka küpleri dağıtılırken, yüz boyama etkinlikleri de yoğun ilgi gördü. Etkinliğe vatandaşların yanı sıra, meclis üyeleri, belediye bürokratları, Başkan Yıldız'ın eşi Gamze Yıldız ve oğulları Can Ali ile Aren'de katıldı.

Atölyelerde yaratıcılık ve spor dolu anlar

Şenlik kapsamında kurulan atölye alanları da çocukların uğrak noktası oldu. Tuval boyama, maske boyama, kum boyama, bileklik yapımı ve geri dönüşüm atölyelerinde yaratıcılıklarını ortaya koyan minikler, spor istasyonlarında da enerjilerini attı. Basketbol, voleybol ve penaltı alanlarında düzenlenen aktiviteler, çocukların neşesine neşe kattı.

Etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, miniklerle sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi. Kültür ve sanat atölyelerini ziyaret eden Başkan Yıldız, spor alanlarında da çocuklarla birlikte basket atıp penaltı vuruşu yaptı.

Egemenlik kupası sahiplerini buldu

Bayram coşkusu sahaya da yansıdı. 23 Nisan kutlamaları kapsamında düzenlenen "Egemenlik Kupası", görkemli bir final ve ödül töreniyle sona erdi. 8 takımın mücadele ettiği turnuvada Çiğli Belediyespor birinci olurken, Ataşehir 1881 Spor Kulübü ikinci, Harmandalı Gücü Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Başkan Yıldız: Çocuklarımızın gülümsemesi, bizlere umut ve enerji aşılıyor"

Etkinlikte konuşan Başkan Onur Emrah Yıldız, şunları kaydetti:

"23 Nisan, sadece bir bayram değil; çocuklarımıza armağan edilmiş en değerli miraslardan biridir. Bugün onların gözlerindeki ışığı, yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizlere tarifsiz bir umut ve enerji veriyor. Çiğli'de çocuklarımızın özgürce oynayabileceği, hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği ve kendilerini geliştirebileceği alanları çoğaltmaya kararlıyız. Bu özel günde emeğini geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve coşkumuzu paylaşan değerli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte, çocuklarımız için daha aydınlık bir gelecek inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA

