Çiğli'de İklim İçin Pedal Çevirdiler
Çiğli'de İklim İçin Pedal Çevirdiler

15.05.2026 09:37  Güncelleme: 10:23
(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, çevre ve iklim farkındalığı oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Sasalı'da düzenlenen etkinlikle "Sıfır Atık" uygulamasına dikkat çeken Çiğli Belediyesi, bu kez 15 Mayıs Dünya İklim Günü kapsamında bisiklet turu düzenledi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, atmosfere her yıl salınan sera gazlarının yaklaşık yüzde 40'ının motorlu taşıtlardan kaynaklandığına dikkat çekildi. Vatandaşlar, iklim için pedal çevirerek çevre dostu ulaşımın önemine vurgu yaptı. Koçtaş AVM önünden başlayan bisiklet turu, Sasalı Cumhuriyet Parkı'nda sona erdi. Yaklaşık 36 kilometrelik parkuru tamamlayan katılımcılar, hem fiziksel aktivitenin hem de çevreye duyarlı ulaşımın önemine dikkat çekti.

15 Mayıs Dünya İklim Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, ulaşım kaynaklı sera gazı salınımının iklim değişikliğindeki etkisine dikkat çekildi. Bisiklet kullanımının yaygınlaşmasının hem sağlıklı yaşamı desteklediği hem de karbon salınımını azaltarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunduğu ifade edildi.

ÇİĞLİ'DE SIFIR ATIK SEFERBERLİĞİ

Çiğli Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile OPET iş birliğinde Sasalı'da düzenlenen "Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy" projesi çerçevesinde de kapsamlı bir çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Belediye çalışanları ve gönüllülerin katıldığı organizasyonda atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm bilincinin artırılması hedeflendi.

"DOĞAYI KORUMAK GELECEĞİ KORUMAKTIR"

Etkinlikte çevre koruma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği mesajı veren Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Doğaya karşı duyarlılığın artırılması gerekiyor. İklim değişikliği artık yalnızca geleceğin değil, bugünün de en önemli sorunlarından biri haline geldi. Bizler de Çiğli Belediyesi olarak hem sıfır atık çalışmalarımızla hem de çevreci ulaşımı teşvik eden etkinliklerimizle farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek için hep birlikte sorumluluk almalıyız" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
