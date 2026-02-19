Çiğli'de İstihdam Garantili Kurslara Yoğun İlgi - Son Dakika
Çiğli'de İstihdam Garantili Kurslara Yoğun İlgi

19.02.2026 09:49  Güncelleme: 10:54
Çiğli Belediyesi, İZŞPO ve İMEP işbirliğiyle 35 kursiyerin katılacağı istihdam garantili pastacılık ve ekmekçilik kurslarının ikinci dönemi başlıyor. 300 saatlik eğitim tamamlandıktan sonra katılımcılar kalfalık belgesi alacak ve iş hayatına adım atacak.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi öncülüğünde, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası, İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ve Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle hayata geçirilen istihdam garantili pastacılık ve ekmekçilik kurslarının ikinci dönemi başlıyor. 216 başvuru arasından seçilen 35 kursiyer, 300 saatlik yoğun eğitimin ardından kalfalık belgesi alarak iş hayatına adım atacak.

Çiğli Belediyesi'nin mesleki eğitime ve istihdama yönelik örnek projelerinden biri olan istihdam garantili pastacılık ve ekmekçilik kurslarının ikinci dönemi başlıyor. Çiğli Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası, İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ve Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle hayata geçirilen projenin ilk dönemi, geçtiğimiz aylarda başarıyla tamamlanmıştı.

İkinci dönem için açılan kurslara 216 kişi başvurdu. 216 kişi arasından yapılan değerlendirmelerle 18-40 yaş aralığındaki 35 kursiyer, yüz yüze mülakatla belirlenerek eğitime katılma hakkı kazandı.

300 saatlik yoğun eğitim

Gıda sektöründe her geçen gün artan nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmeyi hedefleyen, şeker, pasta ve ekmek yapım kursları, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında yürütülecek. Toplam 300 saat sürecek eğitim programında kursiyerler, hem teorik hem uygulamalı derslerle mesleğin inceliklerini öğrenecek.

Kalfalık belgesi ve iş garantisi

İstihdam garantili hayata geçen kurs programını başarıyla tamamlayan katılımcılar, kalfalık belgesi almaya hak kazanacak. Böylece mesleki yeterliliklerini resmileştiren kursiyerler, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel olarak iş hayatına kazandırılacak.

Başkan Yıldız: "Sosyal belediyeciliği üretim ve istihdamla güçlendiriyoruz"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, istihdam odaklı çalışmaların öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Yıldız, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal belediyeciliği yalnızca destek değil, aynı zamanda üretim ve istihdamla güçlendirmek gerektiğini savunuyoruz. Gıda sektörü büyüyor ancak nitelikli ara eleman ihtiyacı her geçen gün artıyor. Biz de bu ihtiyaca çözüm üretmek için odalarımız ve eğitim paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. 216 başvuru, doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Seçilen 35 kursiyerimiz 300 saatlik yoğun bir eğitim sürecinden geçecek. Eğitim sonunda kalfalık belgesi alarak meslek sahibi olacak ve iş garantisiyle çalışma hayatına adım atacaklar. Çiğli'de kimseyi yalnız bırakmıyor ve iş arayan vatandaşlarımıza yeni bir gelecek kapısı aralıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

