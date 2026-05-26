Çiğli'de Bayram Denetimleri Arife Gününde de Sürüyor

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Kurban Komisyonu ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerin ardından arife gününde de sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya çıkan Çiğli Belediyesi ekipleri, kurban pazarlarında hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını, kesim alanlarının uygunluğunu ve satıcıların gerekli belgelerini inceliyor. Özellikle vatandaş yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde çevre temizliği ve hijyen koşullarına ayrı bir özen gösteriliyor. Yetkililer, pazar yerlerinin genel düzenini gözden geçirerek ihtiyaçları yerinde tespit ediyor.

"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI VE HUZURU ÖNCELİĞİMİZ"

Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca yürütülecek çalışmalara ilişkin, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirebilmesi için ekiplerimiz bayram öncesinde olduğu gibi bayram boyunca da sahada görev yapacak. Kurban satış ve kesim alanlarında hijyen, sağlık ve güvenlik kurallarına büyük önem veriyoruz. Hem çevre temizliğini korumak hem de vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesini sağlamak adına denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.

Denetimler, Kurban Bayramı süresince aralıksız devam edecek.