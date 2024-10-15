Çiğli'de Meme Kanseri Farkındalık Buluşmaları Düzenlendi - Son Dakika
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Çiğli'de Meme Kanseri Farkındalık Buluşmaları Düzenlendi

Çiğli Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Sasalı ve Şirintepe Mahallelerinde etkinlikler düzenleyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti. Etkinlikler 23 Ekim'e kadar devam edecek.

15.10.2024 12:17  Güncelleme: 12:46
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(İZMİR)- Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen "Meme Kanseri Farkındalık Buluşmaları"nın eş zamanlı olarak Sasalı ve Şirintepe Mahallelerinde yapıldı.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Sasalı Sosyal Dayanışma ve Geliştirme Derneği ile Şirintepe Kadın Dayanışma Merkezi'nde eş zamanlı olarak meme kanseri farkındalık buluşmaları düzenlendi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Meme kanseri ile mücadelede erken teşhisin son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla düzenlediğimiz etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Sasalı ve Şirintepe Mahallelerinde düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Buluşmaları yoğun ilgi gördü. Kadın sağlığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliklerde, meme kanseri taramalarının önemi vurgulandı. Katılımcılar, meme kanseri hakkında kapsamlı bilgiler edinirken, erken teşhisin önemine dair farkındalık kazandı.

Etkinlikler 23 Ekim' kadar devam edecek

Meme Kanseri Farkındalığı etkinlikleri ekim ayı boyunca devam edecek. 16 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'da, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı ve Egekent Mahallesi Muhtarlığı'nda, 23 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'de ise İnönü Mahallesi Muhtarlığı ve Kaklıç Mahallesi Muhtarlığı'nda eğitim programları gerçekleştirilecek.

Başkan Yıldız: Kadınların sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz

Meme Kanseri Farkındalık Ayı boyunca kadınların sağlığına dikkat çekmek ve meme kanseri konusundaki bilinçlenmeyi artırmak amacıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerin devam edeceğini kaydeden Başkan Onur Emrah Yıldız, "Kadınların sağlığı, toplumumuzun sağlığıdır ve bu nedenle onların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu anlamlı ay boyunca, uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirici toplantılar ve meme kanseri taramalarının önemi anlatılacak. Meme kanserinde erken teşhisin son derece önemli olduğunu biliyoruz ve belediyemiz ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) arasındaki iş birliğimizi sürdürüyoruz. 40-69 yaş arası kadınlar her hafta salı günü Çiğli Belediyesi önünden servislerle alınarak KETEM'de mamografi kontrolüne götürülüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli'de Meme Kanseri Farkındalık Buluşmaları Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiğli'de Meme Kanseri Farkındalık Buluşmaları Düzenlendi - Son Dakika
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