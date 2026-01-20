Çiğli'de Sömestir Coşkusu Perdede Başladı - Son Dakika
Çiğli'de Sömestir Coşkusu Perdede Başladı

20.01.2026 09:49  Güncelleme: 10:44
Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen Sömestr Sinema Günleri, minik sinemaseverlerin yoğun katılımıyla başladı. Etkinlikte 'Süper Charlie' filmi gösterildi ve çocuklara çeşitli etkinlikler sunuldu.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen Sömestr Sinema Günleri, yoğun katılımla başladı. Etkinliğin ilk gününde minik sinemaseverler, Fakir Baykurt Salonu'nu hınca hınç doldururken, keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Açılış gösteriminde "Süper Charlie" filmiyle buluşan çocuklar, kahkahalar eşliğinde sinemanın tadını doyasıya çıkardı. Gösterim öncesinde düzenlenen yüz boyama etkinliğiyle eğlence doruğa ulaşırken, çocuklara balonlar, patlamış mısır ve Çiğli Belediyesi tarafından çocuklar için özel olarak hazırlanan resimli Nutuk hediye edildi. Etkinlik sonunda gerçekleştirilen çekilişle minik izleyicilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Yarıyıl tatiline renk katan Sömestr Sinema Günleri, 30 Ocak Cuma gününe kadar hafta içi her gün çocukları ücretsiz gösterimlerle ağırlamaya devam edecek.

Başkan Yıldız ailesiyle birlikte çocukların yanındaydı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinliğin ilk gününde eşi Gamze Yıldız, oğulları Can Ali ve Aren ile birlikte gösterimi izleyerek çocukların sevincine ortak oldu. Başkan Yıldız, salonu dolduran miniklerle yakından ilgilendi.

Yıldız: "Çocuklarımızın gülüşleri geleceğimizin ışığıdır"

Başkan Onur Emrah Yıldız, gösterim öncesinde duygularını paylaşarak etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yıldız, "Belediye Başkanı olduktan sonra yaşadığım en kıymetli ve özel anlardan birini bugün yaşıyorum. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk her şeye değer. Hayatınız boyunca unutamayacağınız güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hepinize başarılarla dolu bir eğitim hayatı temenni ediyorum. Her zaman yanınızda olacağıma söz veriyorum. Hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için bizler elimizden geleni yapacağız. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek, ancak iyi yetişmiş, özgüveni yüksek ve mutlu çocuklarla mümkün olur. Sevgili çocuklar, sizler bizim en değerli varlıklarımızsınız. Gülüşleriniz bizlere yol gösteren ışık oluyor. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Hep birlikte daha güzel bir Çiğli ve daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Bugün burada yaşadığımız mutluluk, yarınlarımız için en büyük motivasyon kaynağıdır. Hepinize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum."

Kaynak: ANKA

