İzmir'in Çiğli ilçesinde, su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çiğli'den Aliağa yönüne giden Alperen Çelik idaresindeki 35 MMU 81 plakalı otomobil, eski Altın kiremit fabrikası mevkisinde yolun sağ şeridindeki su birikintisine girerek kontrolden çıktı.
Araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Çiğli'de Su Birikintisi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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