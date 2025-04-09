Çiğli Eski Havaalanı Caddesi Yenilendi - Son Dakika
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Çiğli Eski Havaalanı Caddesi Yenilendi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli'deki Eski Havaalanı Caddesi'ni genişleterek modern bir şekilde yeniledi. Cadde, çift şeritli hale getirilerek trafik akışı hızlandırıldı ve yayalar için güvenli hale getirildi.

09.04.2025 12:17  Güncelleme: 13:01
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, hastane ve okul güzergahının merkezinde yer alan Eski Havaalanı Caddesi'ni yenileyerek hizmete aldı. Cadde genişletilerek iki yönde de çift şeride çıkarıldı. Çiğli Belediyesi ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında aydınlatması, peyzajı, yaya yolları ve yeni otopark alanları ile cadde modern, kullanışlı hale getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kent genelinde hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım için başlattığı yatırımlar bir bir devreye giriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi iş birliğiyle çalışmaları tamamlanan Çiğli Eski Havaalanı Caddesi de baştan sona yenilenerek hizmete açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere çok sayıda hastane, okul, konut ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi güzergahında yer alan caddeyi genişleterek trafik akışını hızlandırdı, kaldırım ve otopark düzenlemeleriyle yaya ve araç konforunu artırdı.

Tek şerit yol çift şeride çıkarıldı

Tek şerit gidiş ve geliş olarak hizmet veren cadde genişletilerek çift şerit gidiş ve geliş olarak düzenlendi. Böylece özellikle sabah ve akşam işe geliş gidiş saatlerinde uzun bekleme sürelerine neden olan araç trafiği büyük ölçüde rahatlatıldı. Okul güzergahında yer alan cadde yayalar için güvenli hale getirildi. Oluşturulan park cepleri ve otopark alanlarıyla cadde üzerindeki otopark sorunu çözüldü.

Işıl ışıl bir görünüme kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yol ve asfalt düzenlemelerinin ardından Çiğli Belediyesi ekipleri caddenin aydınlatmasını ve peyzajını tamamladı. Orta refüj çiçeklendirildi, cadde boydan boya ışıl ışıl bir görünüme kavuşturuldu. Yeni haliyle Eski Havaalanı Caddesi kent estetiğine yeni bir boyut kattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Eski Havaalanı Caddesi Yenilendi - Son Dakika

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