Çiğli İnönü Mahallesi'nde Cumhuriyet Kütüphanesi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Çiğli İnönü Mahallesi'nde Cumhuriyet Kütüphanesi Hizmete Açıldı

31.05.2025 12:31
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Çiğli Belediyesi, İzmir SAHA Grubu Kadınları iş birliğiyle, İnönü Mahallesi'nde Cumhuriyet Kütüphanesi’ni hizmete açtı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Cumhuriyet’in temel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak, ancak bilgiyle ve kültürle mümkündür. Bu kütüphane, çocuklarımız ve gençlerimiz için sadece bir okuma alanı değil, aynı zamanda bir umut kapısı olacak” dedi.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, İzmir SAHA Grubu Kadınları iş birliğiyle, İnönü Mahallesi'nde Cumhuriyet Kütüphanesi'ni hizmete açtı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Cumhuriyet'in temel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak, ancak bilgiyle ve kültürle mümkündür. Bu kütüphane, çocuklarımız ve gençlerimiz için sadece bir okuma alanı değil, aynı zamanda bir umut kapısı olacak" dedi.

Çiğli İnönü Mahallesi'nde İzmir SAHA Grubu Kadınları iş birliğiyle Cumhuriyet Kütüphanesi hizmete açıldı. Açılışa Başkan Yıldız ve eşi Gamze Yıldız, Çiğli Kaymakamı Fatih Görmüş, İzmir SAHA Grubu, bürokratlar, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, İzmir Muhtarlar Federasyonu Başkanı Sedat Erşan ile kütüphaneye destek veren Nermin ve Gürkan Gülkaynak katıldı.

Çocukların kütüphanede hem kitap okuyacağını hem de bahçesinde eğleneceğini aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Burada bir kütüphane açmaktan dolayı son derece mutluyum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlere şunu söylüyor: 'Muallimler, yeni nesli, cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır. Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı... Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız.' Atamızın eğitime ve çocuklara bakış acısını bilerek burada çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandıracağız. Cumhuriyet'in temel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak, ancak bilgiyle ve kültürle mümkündür. Bu kütüphane, çocuklarımız ve gençlerimiz için sadece bir okuma alanı değil, aynı zamanda bir umut kapısı olacak."

"Yeşillikler içinde bilgiyle bir buluşma noktası"

Yemyeşil bir alanının içerisinde kurulan kütüphanenin oldukça faydalı olacağını belirten Çiğli Kaymakamı Fatih Görmüş de "Burası çok güzel bir alan, park ve yemyeşil ağaçlar ile dolu, bu alanı bir kütüphane ile donatmak çok güzel olmuş. Çocuklarımız ve mahalle sakinlerimiz burada oldukça güzel bir zaman geçirecekler. Bu güzel kütüphanenin hayırlı olmasını biliyorum" dedi.

"Eğitim, özgürlüğün anahtarıdır"

İzmir Saha Grubu Kadınları adına konuşma yapan Konak Belediyesi Meclis Üyesi Işık Doğusoy, İzmir Saha Grubu'nun katkıları ile 16'ncı kütüphanenin İnönü Mahallesi'ne açıldığını kaydetti. Doğusoy, "Açtığımız kütüphaneler ile binlerce gencimize ve çocuğumuza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime dair şu sözünü sizlere hatırlatmak istiyorum: 'Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. Bu kıymetli projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Gençlere, kadınlara ve çocuklara bir ışık olmak istedik"

Kütüphane Sponsoru Gürkan Gülkaynak, 200 gönüllü kadından oluşan SAHA Grubu ile önce üç, dört tane kütüphane kurabileceklerini düşündüğünü fakat kütüphane sayısının arttığını belirtti. Gülkaynak, "Sekiz yılda 16 kütüphaneye ulaştık. Anadolu'da da 15 kütüphaneye destek olduk. Atamızın fikirleri ve izinde yola çıktık. Gençlere, kadınlara ve çocuklara bir ışık olmak istedik. Bu anlamda çok mutlu ve gururluyuz, bir kadının fikri ile çıktığımız bu serüvende emeği geçen herkese teşekkür ederim. Umarım bölge halkımız ve çocuklarımız kütüphanemizden bol bol yararlanır" ifadelerini kullandı.

İnönü Mahallesi'ne bir kütüphane kazandırmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten İnönü Mahallesi Muhtarı Pınar Yiğitoğlu, şöyle konuştu:

"Bilgiye ve hayal gücüne açılan kapılar"

"Bugün sadece bir binanın kapılarını değil, bilgiye, öğrenmeye ve hayal gücüne giden yolları da açıyoruz. Kitaplar, geçmişin tecrübelerini bugüne taşıyan, geleceğimizi şekillendirmemize yardımcı olan en güçlü araçlardır. Bu kütüphane, gençlerimizin araştırma yapabileceği, çocuklarımızın hayal dünyasını geliştireceği, hepimizin ise yeni bilgiler edinebileceği bir merkez olacak. Katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyor, bu kütüphanenin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum."

Açılışın ardından Şehit Ali Ocak Ortaokulu müzik öğretmeni Simge Göktaş ve öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programın sonunda ise çocuklar, Yıldız ile birlikte kütüphane duvarına boya ile el izlerini bırakarak unutulmaz bir anıya imza attı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli İnönü Mahallesi'nde Cumhuriyet Kütüphanesi Hizmete Açıldı - Son Dakika

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