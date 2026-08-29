Çıldır'da Fırtına 28 Yapıya Zarar Verdi - Son Dakika
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Çıldır'da Fırtına 28 Yapıya Zarar Verdi

Çıldır\'da Fırtına 28 Yapıya Zarar Verdi
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde fırtına sonrası 28 yapı hasar gördü, AFAD hasar tespiti yapıyor.

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde etkili olan fırtınanın ardından yapılan incelemede 19 konut, 3 ahır, 4 depo ve 2 samanlık olmak üzere toplam 28 yapının hasar gördüğü belirlendi.

Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde önceki gün etkili olan fırtına, yapılarda hasara yol açtı. Fırtınanın ardından AFAD ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Hasar tespiti için AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 araç ve 6 personel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden 1 araç ve 5 personel ile Defterdarlıktan 1 personel görevlendirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, 19 konut, 3 ahır, 4 depo ve 2 samanlık olmak üzere toplam 28 yapının hasar gördüğü belirlendi. Hasar ve zarar maliyetinin belirlenmesinin ardından, köylülerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla AFAD Başkanlığı'ndan acil yardım ödeneği talep edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çıldır'da Fırtına 28 Yapıya Zarar Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çıldır'da Fırtına 28 Yapıya Zarar Verdi - Son Dakika
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