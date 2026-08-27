Çıldır'da Şiddetli Hava Koşulları Hasara Neden Oldu

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili olurken, şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarında hasara neden oldu.

İlçede sağanak ve dolu, özellikle Kurtkale bölgesinde etkili oldu.

Öncül köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar oluştu.

AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.