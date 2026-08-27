Çıldır'da Şiddetli Hava Koşulları Hasara Neden Oldu - Son Dakika
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Çıldır'da Şiddetli Hava Koşulları Hasara Neden Oldu

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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu, rüzgar bazı çatılarda hasara yol açtı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili olurken, şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarında hasara neden oldu.

İlçede sağanak ve dolu, özellikle Kurtkale bölgesinde etkili oldu.

Öncül köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar oluştu.

AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çıldır'da Şiddetli Hava Koşulları Hasara Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çıldır'da Şiddetli Hava Koşulları Hasara Neden Oldu - Son Dakika
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