Çıldır Gölü'nde 9. Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çıldır Gölü'nde 9. Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali Düzenlendi

Çıldır Gölü\'nde 9. Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali Düzenlendi

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü, 9. Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festivalde atlı okçuluk, güreş, cirit ve çeşitli at yarışları gibi etkinlikler düzenlendi.

15.02.2025 16:38  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü, 9'uncu Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Ardahan'ın doğal ve turistik zenginliklerinin tanıtılması amacıyla organize edilen 9'uncu Altın At Kristal Buz Festivali, Çıldır Gölü'nde birbirinden renkli etkinliklerle başladı. Ardahan Valiliği ile Çıldır Belediyesi tarafından düzenlenen festivale, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Çıldır Kaymakamı Efe Kılıç, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Çıldır Gölü, birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.

Buz tutan göl üzerinde, atlı okçuluk, güreş gösterisi, cirit, rahvan at yarışı, dörtnal at yarışı, atlı kızak yarışı yapıldı. Eskimo usulü balık avının da yapıldığı festivalde, çekişmeli geçen karşılaşmalar sırasında attan düşen ciritçiler izleyenleri heyecanlandırdı. Festival, yöre halkının davul zurna eşliğinde halay çekmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Çıldır Gölü, Festival, Ardahan, Güncel, Çıldır, Turizm, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nde 9. Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar Üstündeki yazı skandal Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal
16:23 ABD Başkanı Trump: İsrail’in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz
15:34 Türkiye’de satış yapan cips devine rekor ceza Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
15:28 Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor
15:26 Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi
21:30 Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar
21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:49 Filistinliler, Trump’ın Gazze planını protesto etti Filistinliler, Trump'ın Gazze planını protesto etti
20:49 İran, Lübnan uçaklarının Tahran’a inmesine izin vermedi İran, Lübnan uçaklarının Tahran'a inmesine izin vermedi
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF’den yeni düzenleme Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı TFF'den yeni düzenleme! Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı
19:20 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 17:40:16. #1.12#
SON DAKİKA: Çıldır Gölü'nde 9. Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.