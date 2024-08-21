Çıldır Gölü'nde Alg Patlaması: Göl Yeşile Büründü - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde Alg Patlaması: Göl Yeşile Büründü

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Turizm gözdesi Çıldır Gölü, iklim değişikliği nedeniyle alg patlaması yaşayarak yeşil renge büründü. Su kaynaklarının azalması ve kirlenme sonucu göl yüzeyinde biriken alglerin etkisiyle gölün rengi değişti. Bu durum, göldeki turizm faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir.

21.08.2024 12:52
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Çıldır Gölü'nde Alg patlaması yaşandı: Göl yeşil renge büründü

ARDAHAN - Turizm gözdesi Çıldır Gölü, iklim değişikliği nedeni ile dipten yüzeye çıkan alglerin etkisiyle renk değiştirdi.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü, alg patlaması sonucuyla yeşile büründü. Su kaynaklarının hızla azalması, kirlenme ve sıcaklıklardaki aşırı artış, göllerde dipte biriken mavi-yeşil algleri yüzeye çıkarıyor. Göldeki alg patlamasını görüntüleyen vatandaşlar, göl yüzeyini yeşil bir tabakanın kapladığını ve renginin de yeşile döndüğünü belirtiyor. İklim değişikliğinin neden olduğu bu gelişmenin gölde yürütülen turizm faaliyetlerinin sekteye uğratmasından endişe duyuluyor.

Kıyılar balçık kaplandı

Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan yeşil renk, kıyılarda balçık ve peltemsi bir hal almaya başladı. Başta balıkçılar ve turizmciler olmak üzere yöre insanları büyük kaygı yaşıyor.

Çıldır Gölü'nü ilk defa yeşil haliyle gören Batuhan Yılmaz, "Çıldır Gölü'ne uzun süredir gelmiyorduk, arkadaşlarla birlikte gelip gezelim dedik. Ama gördüğümüz manzara içler acısı, göl resmen yeşile bürünmüş. O güzel görüntüsünden eser yok ve resmen yeşil göl haline dönmüş" dedi.

Çıldır Gölü\'nde Alg Patlaması: Göl Yeşile Büründü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nde Alg Patlaması: Göl Yeşile Büründü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çıldır Gölü'nde Alg Patlaması: Göl Yeşile Büründü - Son Dakika
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