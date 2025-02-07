Çıldır Gölü\'nde Buz Üzerinde Nefes Kesen Snowboard Gösterisi

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KARS Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye Snowboard Şampiyonu Süleyman Atlı, buzla kaplı Çıldır Gölü'nde nefes kesen gösteri sergiledi. Süleyman Atlı, elektronik sörf tahtasıyla parkuru başarıyla tamamlayarak bir ilke imza attı.

Kışın yüzeyi tamamen buz tutan 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük 2'nci gölü olan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü, Kars Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteklediği etkinliğe ev sahipliği yaptı.

HIZIN SINIRLARI ZORLANDI

Etkinlik kapsamında; Çıldır Gölü'nde gösteriler yapıldı. Buz üzerinde ralli araçlarıyla hızın sınırları zorlandı, özel tasarım metal tekerlekli cross motorla gölde sürüşler yapıldı. Etkinliğin en çarpıcı anlarından biri, 300 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 50 santim kalınlığında kesilen buz havuzunda yaşandı. Süleyman Atlı, elektronik sörf tahtasıyla parkuru başarıyla tamamlayarak bir ilke imza attı.

Etkinlik kapsamında bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri de tanıtıldı. Binlerce yıllık geçmişiyle büyüleyen Ani Ören Yeri ziyaret edilerek, o eşsiz atmosfer sosyal medyada binlerce kişiyle paylaşıldı.