Çıldır Gölü'nde Buzlar Çözülmeye Başladı
Çıldır Gölü'nde Buzlar Çözülmeye Başladı

10.04.2026 10:09
Kars ve Ardahan arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, havaların ısınmasıyla buzdan arınmaya başladı.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır'ın yaklaşık 1 metre buzla kaplanan yüzeyi, havaların ısınması ile çözülmeye başladı.

Denizden 1959 metre yükseklikte, Kars ile Ardahan arasında kalan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, 2025 yılının Aralık ayında hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derecelere kadar düşmesi ile dondu. Yüzeyi yaklaşık 1 metre buzla kaplanan ve kış mevsimi boyunca yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çıldır Gölü, çok sayıda organizasyona da ev sahipliği yaptı. Atlı kızaklarla tur atılan gölde, havaların ısınması ile çözülme başladı. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü sınırları içerisinde, koy ve Akçakale Adası'nın bulunduğu gölün yüzeyinde nisan ayı itibarıyla buz kalmadı. Buzların çözülmesi ile birlikte bölgeye angut, martı ve karabatak gibi kuşların geldiği de görüldü.

Kaynak: DHA

İsrail Genelkurmay Başkanı: Ordumuz savaş durumunda, Lübnan öncelikli çarpışma alanımız
Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
Advertisement
