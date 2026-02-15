Çıldır Gölü'nde Buzlu Su Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çıldır Gölü'nde Buzlu Su Deneyimi

15.02.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Aydıner ve Hayriye Çetin, Çıldır Gölü'nde buz kırarak suya girdi; dostluğun önemine vurgu yaptı.

ÇILDIR Gölü'nde Aydın Aydıner ile Hayriye Çetin, baltayla buzu kırarak suya girdi.

İstanbul'dan gelen yüzücüler Aydın Aydıner ile Hayriye Çetin, Çıldır Gölü'nde kızak keyfinin ardından buz gibi suya girdi. Gölde atlı kızak işleten Dural Daşdemir'in yaklaşık 40 santimetre kalınlığındaki buzu kırmasının ardından önce göle Aydın Aydıner girdi. Koluna güvenlik için ip bağlayan Aydıner, suda bir süre bekledi. Aydıner, suyun dışardan sıcak olduğunu söyledi.

Bir süre sonra da Hayriye Çetin, kızakçıların yardımıyla suya girdi. Bir süre suda bekleyen Çetin, ardından dalıp çıktı.

Çıldır Gölü'nde suya girdikleri görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Aydın Aydıner, şu ifadelere yer verdi:

"Soğuk su tenimize dokunduğunda, aslında bize hayatın ne kadar büyük bir emanet olduğunu hatırlattı. Allah'ın bize verdiği bu bedenin, bu nefesin, bu dostlukların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettik. Çünkü insan, zorluğun içinde bile ayakta durabiliyorsa, bu sadece kendi gücü değil; Allah'ın verdiği sabır ve kuvvettir.

Yanımda bir dostun olması, o anı birlikte paylaşmak… bana şunu hatırlattı: Dostluk, Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden biridir. Çünkü gerçek dost, sadece güzel günlerde değil; buz gibi anlarda da yanındadır."

Kaynak: DHA

Çıldır Gölü, Hava Durumu, Güncel, Aydın, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nde Buzlu Su Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

16:35
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
16:22
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 16:45:51. #7.11#
SON DAKİKA: Çıldır Gölü'nde Buzlu Su Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.