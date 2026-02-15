Çıldır Gölü'nde Buzlu Su Deneyimi

ÇILDIR Gölü'nde Aydın Aydıner ile Hayriye Çetin, baltayla buzu kırarak suya girdi.

İstanbul'dan gelen yüzücüler Aydın Aydıner ile Hayriye Çetin, Çıldır Gölü'nde kızak keyfinin ardından buz gibi suya girdi. Gölde atlı kızak işleten Dural Daşdemir'in yaklaşık 40 santimetre kalınlığındaki buzu kırmasının ardından önce göle Aydın Aydıner girdi. Koluna güvenlik için ip bağlayan Aydıner, suda bir süre bekledi. Aydıner, suyun dışardan sıcak olduğunu söyledi.

Bir süre sonra da Hayriye Çetin, kızakçıların yardımıyla suya girdi. Bir süre suda bekleyen Çetin, ardından dalıp çıktı.

Çıldır Gölü'nde suya girdikleri görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Aydın Aydıner, şu ifadelere yer verdi:

"Soğuk su tenimize dokunduğunda, aslında bize hayatın ne kadar büyük bir emanet olduğunu hatırlattı. Allah'ın bize verdiği bu bedenin, bu nefesin, bu dostlukların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettik. Çünkü insan, zorluğun içinde bile ayakta durabiliyorsa, bu sadece kendi gücü değil; Allah'ın verdiği sabır ve kuvvettir.

Yanımda bir dostun olması, o anı birlikte paylaşmak… bana şunu hatırlattı: Dostluk, Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden biridir. Çünkü gerçek dost, sadece güzel günlerde değil; buz gibi anlarda da yanındadır."