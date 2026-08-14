Çilez\'den Müftü Yalçınkaya\'ya Ziyaret

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon İlçe Müftülüğüne ziyarette bulundu.

Milletvekili Çilez, Amasya İl Müftüsü İbrahim Yavuz ile birlikte Merzifon İlçe Müftülüğü görevine atanan Naci Yalçınkaya'ya yeni görevinde başarı diledi.

Yalçınkaya'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Çilez, "Değerli Müftümüzü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Rabbim hizmetlerinizi hayırlı ve bereketli eylesin."dedi.

Müftü Yalçınkaya ise, Çilez ve Yavuz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.