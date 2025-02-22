Cilt Kanserine Yenik Düşen Hava Trafik Astsubayı Defnedildi

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Yakalandığı hastalık nedeniyle yaşamını yitiren 31 yaşındaki Hava Trafik Astsubay Üstçavuş Oğuz Demir, Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığında görev yapan Demir, cilt kanseri teşhisiyle GATA'da tedavi gördü.

Hastalığının ilerlemesi üzerine son 1 ayını Bafra Devlet Hastanesi'nde geçiren Demir, yaşamını yitirdi.

Evli olan Oğuz Demir'in cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından Balıklar Mahallesi Karaaslan Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.