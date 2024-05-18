Cilt kanserini yenen hemşire mesleğine geri döndü - Son Dakika
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Cilt kanserini yenen hemşire mesleğine geri döndü

Cilt kanserini yenen hemşire mesleğine geri döndü

Malatya'da 2 yıl süren cilt kanseri tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 36 yaşındaki hemşire Nazik Konakçı, kanseri yenip çok sevdiği mesleğine dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Tedavisine hemen başlanan hemşire, geçen yıl kanseri yendi ve şimdi çocuk acil servisinde hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Konakçı, hastalığı sürecinde pozitif bakmayı ve güçlü olmayı önemli bulduğunu belirtti.

18.05.2024 13:39
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Malatya'da 2 yıl süren cilt kanseri tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 36 yaşındaki hemşire Nazik Konakçı, kanseri yenip çok sevdiği mesleğine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görev yapan Nazik hemşireye 2020 yılında vücudunda kızarıklıklar oluşması üzerine yaptırdığı kontrollerde cilt kanseri teşhisi konuldu.

Tedavisine hemen başlanan hemşire çok sevdiği mesleğine ara vermek zorunda kaldı. Yaklaşık 2 yıl çeşitli tedavi yöntemlerini uygulayan Nazik Konakçı, geçen yıl kanseri yendi.

Daha sonra görevine dönmek isteyen ve gönüllü olarak hastalığı öncesi çalıştığı birimde mesaisine devam eden 2 çocuk annesi Nazik hemşire, Çocuk Acil Servisinde hastalara hizmet vermeyi sürdürüyor.

"Mesleğimi severek yapıyorum"

Nazik Konakçı, AA muhabirine, 2006 yılında başladığı mesleğini gururla sürdürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 11 yıl Elazığ'da görev yaptıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine tayin olduğunu anlatan Konakçı, "Mesleğimi severek yapıyorum zaten bu meslek sevilmeden yapılacak bir iş değil. İnsanlara şifa dağıtmak, onların zor zamanlarında yanlarında olmak iyi geliyor." dedi.

"Hayata pozitif bakmak önemli"

Konakçı, salgın sürecinde görevi sırasında vücudunda kızarıklıklar olması üzerine yaptırdığı kontrollerde cilt kanseri olduğunun tespit edildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kanseri öğrendikten sonra biraz yıkım yaşadım ama güçlü olmak zorundaydım çünkü bir anne ve hemşireydim. Ne kadar ayakta dursam etrafımdaki insanlar o kadar ayakta duracak, üzülmeyeceklerdi. Hem kendim için de hem onlar için de ayakta durdum. Kanser çok güçlü değil aslında biz daha güçlü olursak onu yenebiliyoruz. Hayata pozitif bakmak önemli. Hastalığım sürecince zor zamanlar da geçirdim. Üzülmeyi bırakarak normal hastaneye gidiyormuşum gibi tedavilerimi aldım. İyileştikten sona tekrar mesleğime döndüm ve çocuk acilde tekrar çalışmak istedim çünkü çocukları çok seviyorum. Çok masum ve iyi geliyorlar bana. Onların zor zamanlarında yanlarında oldukça insan kendini daha böyle mutlu, verimli hissediyor."

"Çocuklar kendi çocuğum gibi görüyorum"

Çocuk acil servise gelen anne ve babaları kendisinin yerine koyduğunu ve ona göre hareket ettiğini dile getiren Konakçı, "Çocuklar o kadar masum ki geldiklerinde ateşli oluyor. Anne baba çok böyle gergin, üzgün oluyor. Onları kendi yerime koyuyorum. Çocuklar kendi çocuğum gibi görüyorum. Onlara sarılıp sevmek hani onların ateşlerini düşürmek, yardımcı olmak, havaleyle gelen hastaya destek olmak... Çocuk hastalarda ben bu hazzı, sevgiyi çok şey mutluluk veriyor." diye konuştu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Sorumlu Hemşiresi Funda Akdaş ise mesai arkadaşlarının kansere yakalandığını öğrendikleri andan itibaren onun yanında olduklarını söyledi.

Arkadaşının zor bir dönem geçirdiğini belirten Akdaş, Nazik hemşirenin sağlığına kavuşup tekrar aralarına döndüğü için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Acil Servis, Malatya, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cilt kanserini yenen hemşire mesleğine geri döndü - Son Dakika

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