Biyokimya Uzmanı Çoruhlu'dan Cilt Sağlığı İçin Longevity Sırları

Biyokimya Uzmanı Ayşegül Çoruhlu, sağlıklı uzun yaşamın sırlarını anlatmaya devam ediyor. Çoruhlu, cilt sağlığını koruma yollarını açıklarken, cildin üst katmanındaki keratin tabakasının önemine dikkat çekiyor. Keratin, bir protein olup cildin koruyucu kalkanıdır ve melaninle ilişkisi nedeniyle leke oluşumunu engellemede rol oynar. Ayrıca, Avustralya koyunlarının yününden elde edilen keratin proteini ağızdan alınarak cildin üst tabakasına destek sağlanabilir.

Cildin pH'ının korunması da kritik bir konudur. pH, cildin hafif asidik yapısını belirler ve içeriden bağırsak bakterileriyle dengelenir. Özellikle laktik asit bakterisi gibi özel suşlar, cildin dış katmanındaki pH'ı ayarlayarak tahrişi azaltır ve nemi korur. Bu, bağırsak-cilt ilişkisinin önemini vurgular.

D vitamini, cilt sağlığı ve genel longevity için hayati bir rol oynar. Geleneksel D vitaminlerinden farklı olarak, hızlı emilen formlar karaciğer ve bağırsak engellerini bypass ederek daha etkili sonuçlar verir. Yaşla birlikte keratin üretimi ve melanin dengesi bozulabilir, bu da ciltte lekelenmelere yol açar. Keratin ve özel bakteriyel suşların kombinasyonu, cildin pH'ını düzenleyerek hem bakteriyel hem de ışık hasarına karşı koruma sağlar.

Menopoz döneminde, cilt ve kemik sağlığı birbirine bağlıdır. Tip 1 kolajen peptidleri, hem cilt kırışıklıklarını azaltmada hem de kemik sağlığını desteklemede etkilidir. Seramid, su tutucu ve şeker bloklayıcı maddelerle birlikte kullanıldığında, cilt bariyerini güçlendirir. Her yaşta cildin pH, keratin, melanin ve D vitamini gibi faktörlerle korunması, uzun ve kaliteli bir yaşam için temel oluşturur.