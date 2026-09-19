CİMER, Adana'da çöp evdeki 3 çocuk ve annesi için kurumları harekete geçirdi - Son Dakika
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CİMER, Adana'da çöp evdeki 3 çocuk ve annesi için kurumları harekete geçirdi

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CİMER, Adana\'da çöp evdeki 3 çocuk ve annesi için kurumları harekete geçirdi
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CİMER'e iletilen başvuru üzerine Adana Seyhan'da çöp ev olarak nitelenebilecek konutta yaşayan anne ve özel gereksinimli 3 çocuk için kurumlar harekete geçirildi. Ev ilaçlanıp tadilat yapıldı, aile geçici süreyle kadın konukevine alındı ve ardından evine döndü.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Merkezi (CİMER), Adana'nın Seyhan ilçesinde 'çöp ev' olarak nitelenebilecek konutta sağlıksız koşullarda yaşadıkları belirlenen anne ve özel gereksinimli 3 çocuğu için ilgili kurumları harekete geçirdi.

Komşularının CİMER'e ilettiği başvuruda, anne ile üç çocuğunun çöp dolu, hijyen ve sağlık açısından yaşamaya elverişli olmayan bir evde barındıkları, çocukların yeterli ve sağlıklı düzeyde beslenemedikleri, temel bakım ve ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı belirtildi. Başvurunun, Adana Valiliği'ne iletilmesinin ardından yetkililer hızla harekete geçirildi. Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden ekipler, bildirilen adrese giderek incelemelerde bulundu. Yapılan tespitlerde, ikisi farklı düzeylerde otizm tanılı 2010, 2011 ve 2015 doğumlu 3 çocuğun anneleriyle birlikte yaşadıkları evin 'çöp ev' olarak nitelendirilebilecek düzeyde, uygun olmayan koşullara sahip olduğu, evin hijyen koşullarının yetersiz olduğu, banyoda çöp biriktirildiği, evde ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde eşya bulunmadığı ve mevcut yaşam alanının çocukların sağlıklı şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri açısından uygun olmadığı belirlendi.

İnceleme raporunun ardından ev boşaltılarak ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için tadilat ve ilaçlama işlemleri yürütüldü. Anne ve çocukları bu süreçte geçici süreyle kadın konukevine yerleştirilerek koruma altına alındı. Çocukların sağlık ve beslenme süreçleri ile yakından ilgilenilen bu süreçte anne de çocuklarıyla iletişimi yönünden gözlemlendi.

EV ÇÖPLERDEN ARINDIRILDI

Bu sırada mülkiyeti ailede bulunan evden çöpler tamamen çıkarıldı. Ev ilaçlandı, badana/boya işlemleri gerçekleştirildi, gerekli tadilat işlemleri yapıldı. Evde ailenin ihtiyaç duyabileceği eksik eşyalar da yenilendi. Evin çocukların yaşamlarını sürdürebilecek uygun koşullara getirilmesi ardından aile sıcak yuvalarına döndü. Yetkililerin son incelemesinde, evde çocukların yaşamını tehdit edebilecek bir risk bulunmadığı ve ailenin uygun barınma koşulları içerisinde yaşamını sürdürdüğü bildirildi.

SOSYAL DESTEK SÜRECİ BAŞLATILDI

Resmi inceleme kapsamında çocukların eğitim durumları ve özel gereksinimleri de değerlendirildi. Babanın 10 yıl önce kanser hastalığı sebebiyle vefat ettiği, çocuklardan ikisinin biri yüzde 80 olmak üzere farklı düzeylerde otizm tanısının bulunduğu, diğer çocuğun ise orta düzeyde özel gereksinim raporunun bulunduğu belirlendi. Çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırıldığı kaydedildi. Çocuklar hakkında '5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' kapsamında danışmanlık ve sağlık tedbirlerinin uygulanmasının talep edilmesi, ailenin sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılması planlandı. Ailenin ayni ve nakdi yardıma ihtiyaç duyduğunun değerlendirilmesi üzerine Seyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nden destek talep edildi. Geçici koruma sürecinde gözlemlenen annenin rehberlik yönlendirmelerine istekli olduğunun belirlenmesi üzerine psikolojik ve/veya psikiyatrik destek alması amacıyla sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Ailenin çocukların güvenliği ve sağlıklı yaşam koşullarının devamlılığı kapsamında bir süre daha takip altında tutulacakları bildirildi.

Kaynak: DHA
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