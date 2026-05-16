CİMER'den Çeşitli Destekler

16.05.2026 11:45
CİMER, yaşlı, çocuk ve ailelerin sorunlarına hızla müdahale ederek çözümler sağladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Merkezi'nin (CİMER) huzurevine yerleşmek isteyen yaşlı kadından, zorla evlendirilmek istenen yaşı küçük kıza, sahte şeyhten zor durumdaki aileye yardıma kadar pek çok sorununun çözümüne aracılık ettiği belirtildi.

Devlet ile vatandaşların iletişimini kolaylaştırıp temel hakların korunmasına, kamu hizmetlerindeki aksaklıkların giderilmesine ve mağduriyetlerin hızlıca çözülmesine aracılık eden en önemli idari başvuru mekanizmalarından olan CİMER, hemen her alanda ve 7'den 70'e pek çok kişiden gelen taleplere cevap verdi.

Çanakkale'de cinsel istismara uğrayan 16 yaşındaki kız çocuğunun istismarcısı tarafından kaçırılmaya çalışıldığı, tehditleri nedeniyle okula devam edemediği iddialarına konu başvurunun Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilmesi üzerine, eğitimin devamlılığı için gerekli tedbirler alınıp öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi. Yaşı küçük bir kız çocuğunun evlendirilmesine mani olunmasını isteyen kişinin başvurusu üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Tüm hazırlıkları tamamlanan düğün iptal edildi, kız çocuğu hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na istinaden gerekli çalışmalar icra edildi.

Kadın sığınma evine yerleşen annesine boşanma davası açmamasını telkin eden mektubunun iletilmesini isteyen oğlunun, tehdit içerikli başvurusu üzerine yetkililer harekete geçti. Kadının korunmasına ilişkin güvenlik tedbirleri arttırıldı.

UYUŞTURUCU SATICILARI YAKALANDI

Erzurum'da bir mahallede yasaklı madde ticareti yapıldığı ve çocukların suça sürüklendiğine ilişkin yapılan başvurular üzerine İçişleri Bakanlığı hızla harekete geçti. 16 şüphelinin kimlik bilgilerini tespit edilip operasyonlar genişletildi. Yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Bölgede suç unsurlarına yönelik operasyonel süreç devam ediyor.

Aksaray'da sabıkalı oğlunun yaşlılık maaşını alması nedeniyle gün ışığı almayan, nemli, küflü bir ortamda ağır koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışan, çok istediği huzur evine yerleşemeyen yaşlı kadının talebi 1 hafta gibi kısa sürede karşılandı. Sağlık sorunları yaşayan kadın, devlet koruması altına alındı, acil olarak huzurevine yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

MADDE BAĞIMLISININ OKULDAKİ GÖREVLENDİRMESİNE SON VERİLDİ

İzmir'de bir ilköğretim okulunda görev yapan kamu çalışanının madde bağımlısı olduğu, okulda ve parklarda çocukların gözü önünde sürekli olarak madde kullandığına ilişkin başvurunun Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilmesinin ardından hızla inceleme başlatıldı, kişinin okuldaki görevlendirilmesine son verildi.

SAHTE ŞEYHE SORUŞTURMA

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kendisini şeyh olarak tanıtan, vatandaşların dini duygularını sömüren ve kız çocuklarını da taciz ettiği iddia edilen kişiye yönelik CİMER'e yapılan müracatlar üzerine ilgili kurumlar hızla harekete geçti. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dava sürüyor.

Şanlıurfa Akçakale'de ikamet eden 3 ailenin ve çocuklarının insani dramını ihbar eden CİMER başvurusu, ilgili kurumların devreye girmesiyle çözüme kavuşturulurken, devletin her açıdan desteğini gören aileden CİMER'e teşekkür başvurusu yapıldı. İşsizlik konusunda sesinin duyulmasını istediği için yaptığı başvuru karşısında devletin birçok kurumu tarafından kendisiyle yakından ilgilenildiğini belirten vatandaş CİMER'e, "Benim tek sıkıntım işsiz olmaktı onlar da ellerinden gelen yardımı gösterdiler. Teşekkür ederim" diye yazdı.

Kaynak: DHA

