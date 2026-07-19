Çin, 120.000 Yeni Veri Seti Oluşturdu - Son Dakika
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Çin, 120.000 Yeni Veri Seti Oluşturdu

Çin, 120.000 Yeni Veri Seti Oluşturdu
19.07.2026 11:12
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Çin, yüksek kaliteli veri setlerini artırarak toplam hacmi 1565 petabaytı aştı.

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin, yüksek kaliteli veri arzını artırma çalışmaları kapsamında yaklaşık 120.000 adet yüksek kaliteli veri seti oluşturdu.

Çin Ulusal Veri İdaresi'nden cumartesi günü yapılan açıklamaya göre bilimsel araştırma, endüstriyel üretim ve sağlık hizmetleri gibi alanlardaki yüksek kaliteli veri setlerinin toplam hacmi haziran ayı sonu itibarıyla ilk çeyreğe kıyasla yüzde 60'tan fazla artarak 1565 petabaytı aştı. Söz konusu hacmin, Çin Ulusal Kütüphanesi'nin toplam dijital kaynaklarının yaklaşık 547 katına eş değer olduğu belirtildi.

Açıklamada, veri etiketleme çalışmaları için pilot kentler olarak belirlenen Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu, Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang, Anhui eyaletinin merkezi Hefei ve Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da etiketleme ölçeğinin 119 petabaytı aştığı, veri etiketleme faaliyetleri kapsamında da yaklaşık 140.000 kişiye istihdam sağlandığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Changsha, Ekonomi, Güncel, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 120.000 Yeni Veri Seti Oluşturdu - Son Dakika

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