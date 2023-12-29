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Çin, 2022 GSYİH Büyümesini Yüzde 3 Olarak Revize Etti - Son Dakika
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Çin, 2022 GSYİH Büyümesini Yüzde 3 Olarak Revize Etti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 2022 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesini nihai doğrulama aşamasında yüzde 3 olarak revize etti. Revize edilmiş verilere göre, Çin'in GSYİH'si 2022 yılında 120,4724 trilyon yuana gerileyerek 17,01 trilyon ABD dolarına denk geldi.

Çin, 2022 GSYİH Büyümesini Yüzde 3 Olarak Revize Etti
29.12.2023 - 16:18,
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BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkenin 2022 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesini nihai doğrulama aşamasında yüzde 3 olarak revize etti.

Bürodan Cuma günü yapılan açıklamada, söz konusu rakamın ön hesaplamaya göre hafif bir değişiklik kaydettiği belirtildi.

Revize edilmiş veriler, Çin'in GSYİH'sinin 2022 yılında, ön hesaplamaya göre 548,3 milyar yuan azalarak 120,4724 trilyon yuana (yaklaşık 17,01 trilyon ABD doları) gerilediğini gösterdi.

Çin'in yıllık GSYİH'si ön hesaplama ve nihai doğrulama olmak üzere iki aşamadan geçiyor. Nihai doğrulama; yıllık istatistiki veriler, nihai mali hesaplar ve departman idari kayıtları temel alınarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin, 2022 GSYİH Büyümesini Yüzde 3 Olarak Revize Etti - Son Dakika
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