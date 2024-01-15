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Çin, 2023 yılında küresel gemi inşa piyasasında liderliğini korudu - Son Dakika
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Çin, 2023 yılında küresel gemi inşa piyasasında liderliğini korudu

Çin, üretim ve yeni siparişlerde gösterdiği güçlü büyüme ile 2023 yılında küresel gemi inşa piyasasında lider konumunu sürdürdü. Çin'in gemi inşa üretimi bir önceki yıla göre yüzde 11,8 artarak 42,32 milyon detveyt tona ulaştı ve dünya toplamının yüzde 50,2'sini oluşturdu. Yeni siparişler ise bir önceki yıla göre yüzde 56,4 artışla 71,2 milyon detveyt tona ulaşarak dünya toplamının yüzde 66,6'sına denk geldi. Sektörün bekleyen siparişleri ise yüzde 32 artarak Aralık ayı sonunda 139,39 milyon detveyt ton oldu ve küresel pazar payının yüzde 55'ine karşılık geldi.

Çin, 2023 yılında küresel gemi inşa piyasasında liderliğini korudu
15.01.2024 - 14:05,  Güncelleme: 14:06
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BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin, hem üretim hem de yeni siparişlerde güçlü büyüme sergileyerek 2023 yılında küresel gemi inşa piyasasında lider konumunu korudu.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin gemi inşa üretimi 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,8 artarak 42,32 milyon detveyt tona ulaştı. Bu miktar, dünya toplamının yüzde 50,2'sini oluşturdu.

Bakanlığın verilerine göre, yeni siparişler bir önceki yıla kıyasla yüzde 56,4 artışla 71,2 milyon detveyt tona ulaşarak dünya toplamının yüzde 66,6'sına tekabül etti.

Sektörün aldığı bekleyen siparişler ise bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak Aralık ayı sonunda 139,39 milyon detveyt ton oldu. Bu miktar, küresel pazar payının yüzde 55'ine karşılık geldi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin, 2023 yılında küresel gemi inşa piyasasında liderliğini korudu - Son Dakika
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