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Çin, 2024 yılında dış ticaret şirketlerine yurtdışı geziler düzenleyecek - Son Dakika
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Çin, 2024 yılında dış ticaret şirketlerine yurtdışı geziler düzenleyecek

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT), 2024 yılında dış ticaret şirketlerinin ticari anlaşmalar yapmasına ve pazarlarını genişletmesine destek olmak amacıyla yurtdışı gezileri düzenlemeyi planladığını duyurdu. Bu kapsamda, 1.000'den fazla işletme grubu fuarlara katılmak, pazar araştırması yapmak ve iş görüşmeleri gerçekleştirmek üzere yabancı ülkeleri ziyaret edecek. Öncelikli olarak Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya, Güney Kore, ASEAN ve Latin Amerika gibi ticari ve ekonomik ortaklara odaklanılacak. Çin'in dış ticareti 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,2 artarak 41,76 trilyon yuan (yaklaşık 5,88 trilyon ABD doları) seviyesine ulaştı.

Çin, 2024 yılında dış ticaret şirketlerine yurtdışı geziler düzenleyecek
16.01.2024 - 10:20,
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BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin, 2024 yılında dış ticaret şirketlerinin ticari anlaşmalar yapmasına ve pazarlarını genişletmesine destek olmak amacıyla yurtdışı gezileri düzenlemeyi planlıyor.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu yıl 1.000'den fazla işletme grubunun fuarlara katılmak, pazar araştırması yapmak ve iş görüşmeleri gerçekleştirmek üzere yabancı ülkeleri ziyaret etmesini sağlayacağını duyurdu.

Konseye göre söz konusu yurtdışı ziyaretlerinde Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya, Güney Kore, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Latin Amerika gibi önemli ticari ve ekonomik ortaklara öncelik verilecek.

Dış ticareti teşvik konulu ulusal bir toplantıda konuşan Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin, 2024 yılında Çinli firmaların yurtdışı pazarlarını genişletmelerine yardımcı olmak amacıyla konseyin daha fazla çaba göstereceğini belirtti.

Resmi verilere göre, Çin'in dış ticareti 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yuan bazında yüzde 0,2 artarak 41,76 trilyon yuana (yaklaşık 5,88 trilyon ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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