BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Sözcüsü Liu Aihua, Çin'in artan çabalar sayesinde 2024 yılına ilişkin yüzde 5 civarındaki yıllık büyüme hedefini tutturacak koşullara sahip olduğunu söyledi.
Pazartesi günü ülkenin 2024 yılının ilk iki ayındaki ekonomik performansı hakkında basın toplantısı düzenleyen Liu, ekonomik kalkınma ortamı karmaşık ve ciddi durumunu korusa da Çin ekonomisinin temellerinin iyileşmeye devam ettiğini, ekonomik toparlanmayı teşvik eden olumlu faktörlerin ise birikip güçlenmekte olduğunu belirtti.
Liu, gazetecilere yaptığı açıklamada Çin ekonomisinin Ocak-Şubat dönemine sağlam bir başlangıç yaptığını, birçok göstergenin kararlı ivmesini sürdürdüğünü ve bu durumun ise yıllık büyüme için iyi bir zemin oluşturduğunu açıkladı.
Sözcü, insanlar ve ürünler gibi ekonomik faktörlerin daha dinamik akışı, pazar canlılığın daha da artması ve yeni tüketim türlerindeki hızlı büyüme gibi olumlu faktörlerden bahsetti.
Liu ayrıca kapsamlı ekipman yenileme, tüketici ürünleri takası ve ultra uzun vadeli özel hazine tahvilleri çıkarılması gibi destekleyici hükümet politikalarının ekonomik canlanmada daha büyük bir rol oynamasını beklediğini dile getirdi.
Sözcü, bununla birlikte etkin talep eksikliği gibi yurtiçi sorunlarının yanı sıra dışarıdaki istikrarsızlık ve belirsizliklerin de sürmesi nedeniyle, ekonomik toparlanmanın temellerinin halen sağlamlaştırılmaya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Sözcü, yılın geri kalanında ekonomik gidişatın gözlemlenmeye devam edilmesi ve politikaların uygulanmasının daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Çin, 2024 yılında yüzde 5 civarında büyüme hedefini tutturabilecek - Son Dakika
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, özel uçakla Antalya'ya gelerek Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacak. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, 23 Mart'a kadar Antalya'da kamp yapacak. Ayrıca, 100 Hull City taraftarı da takımlarını desteklemek için Antalya'ya geldi. Takımın kentte hazırlık maçı da yapılacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, beş yıl boyunca dürüst ve gayretli çalıştıklarını belirterek, Antalya'yı iki kere üst üste kazanacaklarını söyledi. Özel, Antalya'nın hükümet tarafından üvey evlat muamelesi gördüğünü ve toplanan vergi ile ayrılan yatırım bütçesi arasında büyük fark olduğunu dile getirdi. Ayrıca, turizmcilerin zor durumda olduğunu ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfı Okulunda düzenlenen programda, öğrenciler 18 Mart Çanakkale Oratoryosu sahneledi ve İstiklal Marşı'nı Arapça okuma yarışması düzenlendi. Programda konuşan TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Cangir, Çanakkale'nin bir direniş ve diriliş ruhu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu ise Çanakkale Zaferi'nin İslam tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, HDP ile masaya oturmayacaklarını ve terörle arasına mesafe koyamayan hiçbir yapıyla bir araya gelmeyeceklerini söyledi. Ayrıca, deprem, ulaşım ve sosyal belediyecilik problemlerine çözüm getireceklerini vurguladı.
Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Faik Şenergin, Kazdağları'nda yamaç paraşütü yaparken ters rüzgarın etkisiyle düşerek hayatını kaybetti. Şenergin'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi. Olay yerine gelen yakınlarının feryatları yürek burktu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?