Çin, 2024 yılında yüzde 5 civarında büyüme hedefini tutturabilecek

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BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Sözcüsü Liu Aihua, Çin'in artan çabalar sayesinde 2024 yılına ilişkin yüzde 5 civarındaki yıllık büyüme hedefini tutturacak koşullara sahip olduğunu söyledi.

Pazartesi günü ülkenin 2024 yılının ilk iki ayındaki ekonomik performansı hakkında basın toplantısı düzenleyen Liu, ekonomik kalkınma ortamı karmaşık ve ciddi durumunu korusa da Çin ekonomisinin temellerinin iyileşmeye devam ettiğini, ekonomik toparlanmayı teşvik eden olumlu faktörlerin ise birikip güçlenmekte olduğunu belirtti.

Liu, gazetecilere yaptığı açıklamada Çin ekonomisinin Ocak-Şubat dönemine sağlam bir başlangıç yaptığını, birçok göstergenin kararlı ivmesini sürdürdüğünü ve bu durumun ise yıllık büyüme için iyi bir zemin oluşturduğunu açıkladı.

Sözcü, insanlar ve ürünler gibi ekonomik faktörlerin daha dinamik akışı, pazar canlılığın daha da artması ve yeni tüketim türlerindeki hızlı büyüme gibi olumlu faktörlerden bahsetti.

Liu ayrıca kapsamlı ekipman yenileme, tüketici ürünleri takası ve ultra uzun vadeli özel hazine tahvilleri çıkarılması gibi destekleyici hükümet politikalarının ekonomik canlanmada daha büyük bir rol oynamasını beklediğini dile getirdi.

Sözcü, bununla birlikte etkin talep eksikliği gibi yurtiçi sorunlarının yanı sıra dışarıdaki istikrarsızlık ve belirsizliklerin de sürmesi nedeniyle, ekonomik toparlanmanın temellerinin halen sağlamlaştırılmaya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Sözcü, yılın geri kalanında ekonomik gidişatın gözlemlenmeye devam edilmesi ve politikaların uygulanmasının daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti.