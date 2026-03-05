Çin, 2026-2030'da Karbon Emisyonlarını Azaltacak - Son Dakika
Çin, 2026-2030'da Karbon Emisyonlarını Azaltacak

Çin, 2026-2030\'da Karbon Emisyonlarını Azaltacak
05.03.2026 16:52
Çin, 2026-2030 döneminde GSYİH başına karbondioksit emisyonlarını %17 düşürecek.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, 2026-2030 döneminde her alanda yeşil dönüşümü hızlandıracak ve gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) birimi başına düşen karbondioksit emisyonlarını toplam yüzde 17 oranında azaltacak.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne görüşülmek üzere perşembe günü sunulan hükümet çalışma raporuna göre, ülke 2026'da çevreyi iyileştirmek, yeşil ve düşük karbonlu ekonomiyi desteklemek üzere yürütülecek kapsamlı çabalarını artıracak ve karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve karbon nötr olma hedeflerine ulaşmak için aktif, ancak ihtiyatlı şekilde çalışmaya devam edecek.

Aynı gün incelenmek üzere sunulan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) özet taslağına göre de Çin'de söz konusu dönemde kalkınma ile karbon emisyonlarının azaltılması arasında koordinasyon sağlanacak ve sanayi, enerji ve ulaştırma yapılarının düzenlenip optimize edilmesine hız verilecek.

Özet taslakta, Çin'in söz konusu dönemde GSYİH birimi başına enerji tüketimini yaklaşık yüzde 10 azaltmayı hedeflediği de ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin, 2026-2030'da Karbon Emisyonlarını Azaltacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Çin, 2026-2030'da Karbon Emisyonlarını Azaltacak - Son Dakika
