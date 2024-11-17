Çin, 2026 APEC Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak

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LİMA, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkesinin 2026 yılında APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Duyuru, cumartesi günü Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen ve APEC ekonomilerinin liderlerinin ticaret, sürdürülebilirlik ve kapsayıcı büyüme gibi acil küresel sorunları ele almak üzere bir araya geldiği 31. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda yapıldı.

Xi, "Asya-Pasifik işbirliğini bölge halklarının yararına olacak şekilde derinleştirmek için tüm taraflarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

APEC'in 1989'daki kuruluşundan bu yana Çin bu prestijli toplantıya üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

Xi, 31. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "APEC, on yıllardır Asya ve Pasifik'in kalkınma, refah ve bağlanabilirlik alanlarında büyük başarılar elde etmesine katkı sağladı ve bölgeyi en dinamik ekonomi ile küresel ekonomik büyümenin ana motoru haline getirdi" dedi.

Asya-Pasifik işbirliğinin artan jeopolitik eğilimler, tek taraflılık ve korumacılık gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Xi, APEC ekonomilerini bu zorlukların üstesinden gelmek için dayanışma ve işbirliği içinde hareket etmeye çağırdı.