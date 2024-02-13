Çin, 29 ülke ve bölge ile serbest ticaret anlaşması imzaladı

Güncel

BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin, bu yılın Ocak ayı sonu itibarıyla 29 ülke ve bölge ile serbest ticaret anlaşması imzaladı. Hükümet verilerine göre Çin ile bu ortaklar arasındaki ticaretin değeri, ülkenin toplam dış ticaret değerinin yaklaşık üçte birini teşkil ediyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıl ülkenin hem serbest ticaret anlaşması müzakereleri hem de imzaları konusunda yeni atılımlar gerçekleştirdiğini kaydetti. Çin, 2023'te Ekvador, Nikaragua ve Sırbistan ile serbest ticaret anlaşmalarının yanı sıra Çin- Singapur Serbest Ticaret Anlaşması'nı güncellemeye yönelik bir protokol imzalarken, Honduras ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin erken aşamalarında da büyük ilerleme kaydetti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Çin-Nikaragua Serbest Ticaret Anlaşması, Çin'in negatif liste aracılığıyla sınır ötesi hizmet ticareti ve yatırımlarına izin veren ilk serbest ticaret anlaşması olma özelliğini taşıyor. Çin-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması'nın geliştirilmesine yönelik protokolde ise iki taraf, negatif liste modeli aracılığıyla hizmet ve yatırımları açma taahhüdünde bulundu. Bu gelişmenin iki taraftaki yatırımcılar ve hizmet sağlayıcıları için daha büyük pazar fırsatları yaratırken, dijital ekonomi gibi yükselen sektörlerdeki işbirliğini de kolaylaştırması bekleniyor.

Bakanlık, bu yıl yüksek standartlı serbest ticaret ağlarını ileri taşımaya ve ticareti yapılan mallar için sıfır gümrük politikası kapsamını genişletmeye devam edeceğini vurguladı. Ülkenin negatif liste modelini kullanarak hizmet ticareti ve yatırımlarının dışa açılmasını teşvik edeceği, ayrıca telekomünikasyon ve tıbbi bakım gibi sektörlerin dışa açılımını genişleteceği dile getirildi.

Bakanlık ayrıca dijital ekonomi, yeşil ekonomi, standartlar, belgelendirme ve hükümet alımlarını düzenleyen yüksek standartlı ekonomi ve ticaret kurallarını yeni serbest ticaret anlaşması müzakerelerine dahil edeceğini belirtti.