Çin, 470 Vatandaşını İran'dan Tahliye Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, 470 Vatandaşını İran'dan Tahliye Etti

04.03.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası 470'ten fazla Çinli, güvenlik amacıyla İran'dan tahliye edildi.

(ANKARA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından 470'ten fazla Çin vatandaşının ülkeden tahliye edildiğini açıkladı.

Mao Ning, yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından 470'ten fazla Çin vatandaşının ülkeden tahliye edildiğini bildirdi.

Tahliye operasyonlarının, Çin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yürütüldüğü kaydeden Mao Ning ayrıca, Çin'in Basra Körfezi ve çevresindeki sularda "güvenlik ve istikrar" çağrısını yineleyerek, bölgenin küresel ticaret açısından önemine dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 470 Vatandaşını İran'dan Tahliye Etti - Son Dakika

Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail’e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:52
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 12:16:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Çin, 470 Vatandaşını İran'dan Tahliye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.