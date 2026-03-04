Çin, 470 Vatandaşını İran'dan Tahliye Etti

(ANKARA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından 470'ten fazla Çin vatandaşının ülkeden tahliye edildiğini açıkladı.

Tahliye operasyonlarının, Çin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yürütüldüğü kaydeden Mao Ning ayrıca, Çin'in Basra Körfezi ve çevresindeki sularda "güvenlik ve istikrar" çağrısını yineleyerek, bölgenin küresel ticaret açısından önemine dikkati çekti.