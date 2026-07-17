Çin, 5.000 Yapay Zeka Eğitimi Sunacak - Son Dakika
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Çin, 5.000 Yapay Zeka Eğitimi Sunacak

Çin, 5.000 Yapay Zeka Eğitimi Sunacak
17.07.2026 12:10
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Xi Jinping, gelişmekte olan ülkelere 5.000 yapay zeka eğitimi vereceklerini açıkladı.

SHANGHAİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, önümüzdeki beş yıl içinde gelişmekte olan ülkelere yapay zeka alanında 5.000 eğitim ve seminer imkanı sunacaklarını söyledi.

Xi, cuma günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'nın açılış töreninde konuşma yaptı.

Xi, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Arap Birliği, Afrika Birliği, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS ile birlikte uluslararası yapay zeka uygulama işbirliği merkezleri kuracaklarını söyledi.

Xi ayrıca, Çin'in dünya genelinde insanların can ve mal güvenliğinin korunmasına katkı sağlamak amacıyla 30 ülkenin yapay zeka destekli MAZU meteorolojik erken uyarı sisteminden yararlanmasına destek vereceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, 5.000 Yapay Zeka Eğitimi Sunacak - Son Dakika

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