Çin, 5.000 Yapay Zeka Eğitimi Sunacak

SHANGHAİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, önümüzdeki beş yıl içinde gelişmekte olan ülkelere yapay zeka alanında 5.000 eğitim ve seminer imkanı sunacaklarını söyledi.

Xi, cuma günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'nın açılış töreninde konuşma yaptı.

Xi, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Arap Birliği, Afrika Birliği, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS ile birlikte uluslararası yapay zeka uygulama işbirliği merkezleri kuracaklarını söyledi.

Xi ayrıca, Çin'in dünya genelinde insanların can ve mal güvenliğinin korunmasına katkı sağlamak amacıyla 30 ülkenin yapay zeka destekli MAZU meteorolojik erken uyarı sisteminden yararlanmasına destek vereceğini söyledi.