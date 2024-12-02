Çin, 71 Türk Öğrenciye Burs Verdi

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İSTANBUL, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye'de üniversite eğitimi alan 71 öğrenciyi Çin dili yeterliliğinde gösterdikleri başarıdan dolayı bursla ödüllendirdi.

Cumartesi günü düzenlenen ödül törenine, farklı üniversitelerden yaklaşık 100 öğrenci ve öğretmen katıldı.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong törende yaptığı konuşmada, Çin dili ve kültürüne duydukları tutku için öğrencilere teşekkür etti ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde bu tür girişimlerin önemini vurguladı.

Wei, burs programının sadece Türk öğrencilerin akademik gelişimini desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda Çin ve Türkiye arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini de teşvik ettiğini söyledi.

Ödül kazananlar arasında yer alan Okan Üniversitesi öğrencilerinden İpek Kayaalp, bursun kendisi için yeni bir başlangıç anlamına geldiğini belirtti. Beş yıl boyunca Çince eğitimi alan Kayaalp, Çin'i iki kez ziyaret etmiş.

Kayaalp, "Mezuniyetimin ardından bu fırsatı sonuna kadar değerlendirip eğitimime ve kariyerime devam etmek üzere Çin'e dönmeyi planlıyorum" dedi.

2017'de başlayan program kapsamında bugüne kadar 500'den fazla Türk öğrenciye burs verildi. Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, ödül kazanan öğrencilere maddi desteğin yanı sıra Çin'i ziyaret etme ve Çin'de eğitim alma fırsatları da sunuyor.