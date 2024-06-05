Çin, 9 Otomobil Üreticisine Otonom Sürüş Teknolojisi Testi İzni Veriyor - Son Dakika
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Çin, 9 Otomobil Üreticisine Otonom Sürüş Teknolojisi Testi İzni Veriyor

Çin, 9 Otomobil Üreticisine Otonom Sürüş Teknolojisi Testi İzni Veriyor

Çin, 9 otomobil üreticisinin sürücüsüz araç ve otonom sürüş teknolojilerini test etmesine izin vereceğini duyurdu. Pekin, Şanghay ve Guangcou gibi şehirlerde gerçek yol koşullarında pilot projeler başlatılacak. Devlete ait ve özel şirketlerin de yer aldığı 9 otomobil üreticisi, otonom sürüş teknolojilerini test edecek. Testlere filo işletmeleri de katılacak ve araçlar sıkı teknik ve güvenlik değerlendirmelerine tabi tutulacak. Bu projelerle, akıllı bağlantılı araçların trafik sistemlerine adapte edilmesi ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

05.06.2024 17:29
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Çin, 9 otomobil üreticisinin sürücüsüz araç ve otonom sürüş teknolojilerini test etmesine izin vereceğini bildirdi.

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ileri otonom sürüş teknolojilerinin gerçek yol koşullarında test edilmesi için aralarında Pekin, Şanghay ve Guangcou'nun olduğu 7 şehirde pilot projeler başlatılacak.

Aralarında devlete ait Changan Automobile, GAC ve SAIC ile BYD ve Nio gibi özel şirketlerin olduğu 9 otomobil üreticisi, bu projelerde otonom sürüş teknolojilerini test edebilecek.

Testlere, otomobil üreticileri dışında mobil taksi şirketleri gibi filo işletmeleri de katılacak.

Binek otomobillerden otobüslere ve kamyonlara dek farklı kategorilerde akıllı araçların test edilmesinin hedeflendiği pilot proje aşamasında araçlar sıkı teknik ve güvenlik değerlendirmelerine tabi tutulacak.

Test verilerinin, "akıllı bağlantılı araçlar (ICV)" adı verilen bu kategorideki taşıtların, mevcut trafik sistemlerine nasıl adapte edileceği ve yol güvenliğini nasıl artırabileceğine dair yol gösterici amaçlanıyor.

Çin, geçen yıl ihracatta liderliğe yükselmişti

Çin'in otonom sürüş standartlarında tamamen manuel olan 0 ile tamamen otomatik 5 arasında 6 seviye tanımlanıyor.

Seviye 1 ve 2 kısmi otomasyon, seviye 3 sürücülü olmakla birlikte otonom sürüş unsurları içeren koşullu otomasyon ve seviye 4 sürücüsüz olmakla birlikte pilotun da müdahale edebildiği yüksek otomasyon seviyesini tanımlıyor.

2023'te 4,91 milyon otomobil ihraç eden Çin, Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna gelmişti.

Ülkenin genel ihracatının azaldığı bir yılda otomotiv sektöründe liderliğe yükselmesinde, elektrikli araç üretimi ve ihracatındaki artış etkili olmuştu.

Çin'de 2023'te elektrikli araç üretimi 9,58 milyon, satışları 9,49 milyona çıkarken, ülke bu kategoride üst üste 9. yılda küresel piyasadaki lider konumunu sürdürmüştü.

Çinli otomobil üreticilerinin gelirleri 2023'te, önceki yıla göre yüzde 11,9 artarak 10,1 trilyon yuana (yaklaşık 139 milyar dolar) çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, 9 Otomobil Üreticisine Otonom Sürüş Teknolojisi Testi İzni Veriyor - Son Dakika

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