Çin, AB'den ithal edilen organik kimyasal toluidine yönelik anti-damping önlemlerini değerlendirecek

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BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen organik kimyasal toluidine yönelik uygulanan anti-damping önlemlerinin süresinin dolmasına ilişkin yeni bir değerlendirme yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan Perşembe günü yapılan açıklamada 2013 yılında AB'den ithal ettiği toluidine yüzde 19,6 ila 36,9 arasında değişen oranlarda anti-damping vergisi uygulamaya başlayan Çin'in 2019 yılında bu vergileri beş yıl daha uzattığı belirtildi.

Toluidin, boya, ilaç ve tarım kimyasalları üretiminde yaygın olarak kullanılıyor.