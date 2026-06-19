Çin-AB Ekonomik İlişkileri Güçleniyor

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin ile Avrupa Birliği'nin ekonomik ve ticari konulardaki iletişiminin sorunsuz şekilde sürdüğünü söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, Çin ile AB arasındaki ekonomik ve ticari müzakerelerde kaydedilen son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Temsilci Yardımcısı Ling Ji ile Avrupa Birliği Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Genel Direktörü Ditte Juul Jorgensen'in kısa süre önce Brüksel'de "derinlemesine ve kapsamlı" görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan He, söz konusu görüşmelerin kısa süre içinde bakanlar düzeyinde yürütülecek istişarelere zemin hazırladığını belirtti.

He, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini ilerletmek üzere iki tarafın liderleri arasında varılan mutabakatı hayata geçirmek, anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla yönetmek, ihtilafları uygun şekilde çözüme kavuşturmak ve pragmatik işbirliğini teşvik etmek amacıyla AB ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.