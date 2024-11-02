Çin-AB Elektrikli Araç Soruşturmasında Yeni Aşama

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BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ile Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmaya ilişkin fiyat taahhüdü görüşmelerinin yeni aşamasında iki taraf açısından kabul edilebilir bir çözüme ulaşılmasını beklediklerini söyledi.

Bakanlıktan Cuma günü yapılan açıklamada Çin ve AB'nin teknik ekiplerinin, 25 Ekim'de Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis arasında video bağlantısıyla gerçekleştirilen görüşmenin ardından vakit geçirmeksizin fiyat taahhütlerine yönelik yeni bir görüşme turu başlattıklarını belirtti.

Bakanlık yoğun iletişimin ardından AB tarafının planın spesifik içeriğine yönelik istişareleri devam ettirmek için Çin'de olacaklarını ifade ettiğini kaydetti.

Bakan, "Çin bu durumu memnuniyetle karşılamakta ve görüşmelerin yeni aşamasının, pragmatizm ve denge ilkesine riayet ederek iki taraf açısından kabul edilebilir bir çözüme ulaşmasını temenni etmektedir" dedi.

AB, 29 Ekim'de Çin'den gelen elektrikli araçlara beş yıllığına yüzde 35,3'e varan kesin ek gümrük vergisi uygulamaya karar verdiğini duyurmuştu.