Çin, AB ile elektrikli araçlar konusunda diyaloga hazır

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BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin yapımı elektrikli araçlar (EV) konusunda müzakere masasına samimiyetle oturmaya istekli olması halinde diyalog ve istişarelere hazır olduklarını belirtti.

Çin Ticaret Bakanlığı'na göre Wang söz konusu açıklamayı Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ile Cumartesi günkü görüşmesinde yaptı.

Wang, ticari sürtüşmelerin tırmanmasını önlemek için her iki tarafın da makul endişelerini rasyonel ve profesyonel şekilde değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Bakan, aynı zamanda Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı olan Habeck'e, Almanya'nın AB'de olumlu rol oynayarak Avrupa'yı Çin ile ortak paydada buluşturmasını beklediklerini ifade etti.

Wang, Avrupa'nın yanlış yolda inatla ısrar etmesi halinde Çin'in meşru hak ve çıkarlarını kararlı şekilde savunmak için Dünya Ticaret Örgütü anlaşmazlıkların halli mekanizması kapsamında dava açmak da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alacağı uyarısında bulundu.

Habeck ise Almanya ve Çin'in küreselleşmenin destekçileri ve faydalanıcıları olduğunu belirterek, Alman hükümetinin AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasından derin endişe duyduğunu ve bunun Avrupa'daki yeşil dönüşüm süreci ile tüketici çıkarlarını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Gümrük vergisi uygulanmasının, ticari sürtüşmeleri tırmandıracak kısır bir döngüye yol açabileceği için en kötü yaklaşım olduğuna inandığını belirten Habeck, sorunları çözmenin tek yolunun diyalog ve istişareler olduğunu vurguladı.