Çin, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara vergi getirme planına karşı çıkıyor - Son Dakika
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Çin, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara vergi getirme planına karşı çıkıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin yapımı elektrikli araçlara geçici vergiler getirme planından son derece rahatsız olduklarını belirterek, söz konusu kararın gerçekleri ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını göz ardı ettiğini belirtti. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Avrupa tarafının, Çin'in sıklıkla dile getirdiği güçlü itirazları ve AB ülkelerinin hükümet ve endüstrilerinden gelen talep ve ikna çabalarını görmezden geldiğini söyledi.

13.06.2024 17:50
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BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin yapımı elektrikli araçlara geçici vergiler getirme planından son derece rahatsız olduklarını belirterek, söz konusu kararın gerçekleri ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını göz ardı ettiğini belirtti.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Avrupa tarafının, Çin'in sıklıkla dile getirdiği güçlü itirazları ve AB ülkelerinin hükümet ve endüstrilerinden gelen talep ve ikna çabalarını görmezden geldiğini söyledi.

Sözcü, "Çin bu gelişmeden derin endişe ve büyük rahatsızlık duymaktadır. Çin'in ilgili sektörleri büyük hayal kırıklığı yaşamakta ve buna kesinlikle karşı çıkmaktadır" dedi.

Avrupa tarafının ön açıklamasındaki bulguların hem olgusal hem de yasal zeminden yoksun olduğunu kaydeden sözcü, Avrupa Komisyonu'nun, Çin'in elektrikli araç sektörünün avantajlarının açıklık ve rekabetten kaynaklandığı gerçeğini göz ardı ettiğini belirtti. Sözcü, Avrupa Komisyonu'nun DTÖ kurallarını da hiçe saydığını ve ilgili Çinli işletmelerin soruşturma sırasında tam işbirliği yaptığı gerçeğini tasdik etmeyi başaramadığını söyledi.

Sözcü, Çin'in "sübvansiyon kalemlerini" keyfi şekilde uydurup abartan ve "mevcut gerçekleri" kötüye kullanan Avrupa Komisyonu'nun, Çin'in aşırı yüksek oranlarda sübvansiyon sağladığı hükmüne vardığını kaydetti.

Bu tür bir eylemin ticari anlaşmazlıklar yaratıp tırmandıracak "açık bir korumacılık" örneği olduğunu belirten sözcü, bu hamlenin Çin'in elektrikli araç endüstrisinin meşru hak ve çıkarlarını baltalamakla kalmadığını, aynı zamanda AB'dekiler dahil olmak üzere küresel otomotiv sanayi ve tedarik zincirlerini zedelediğini sözlerine ekledi.

Sözcü, bir elinde yeşil kalkınmanın bayrağını tutan Avrupa Komisyonu'nun diğer eliyle ticari korumacılık sopasını sallayarak ekonomik ve ticari konuları siyasallaştırdığını ve araç olarak kullandığını dile getirdi. Sözcü, "Bu durum Çin ve AB ülkeleri liderlerinin vardığı işbirliğini güçlendirme uzlaşısını ihlal etmekte olup, Çin ile AB arasındaki ikili ekonomik ve ticari işbirliği atmosferini etkileyecektir. Bu durum, AB'deki tüketicilerin çıkarlarına hizmet etmediği gibi, nihayetinde AB'nin yeşil dönüşümündeki ve küresel iklim değişikliği işbirliğindeki genel ilerleyişi baltalayacaktır" dedi.

Sözcü, Çin'in AB'yi vakit geçirmeksizin hatasını düzeltmeye, son Çin-Fransa-AB üçlü toplantısında varılan önemli uzlaşıları hayata geçirmeye ve ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye davet ettiğini belirtti.

Sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını savunmak üzere gerekli tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara vergi getirme planına karşı çıkıyor - Son Dakika

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