Çin, AB\'nin Rusya\'ya yönelik yaptırımlarına karşı çıkıyor

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BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 13. yaptırım serisinde dört Çinli şirketi kara listeye almasına kesinlikle karşı olduğunu bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Bunlar uluslararası hukukta yeri olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce yetkilendirilmemiş tek taraflı yaptırımlar ve sınır aşan yargı yetkisinden ibarettir" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Bu karar, Çin ve AB liderlerinin toplantılarda vardıkları uzlaşının ruhuna aykırı olup, Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerine olumsuz etki edecektir" denildi.

Bakanlık, Çin tarafının AB'yi Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının genel çıkarlarını dikkate almaya ve Çinli şirketleri kara listeye almayı koşulsuz olarak bırakmaya davet ettiğini kaydetti.

Açıklamada, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarının kararlılıkla gözetileceği vurgulandı.