Çin, AB'nin Soruşturmasına Karşı Çıktı

16.05.2026 17:33
Çin Adalet Bakanlığı, AB'nin Nuctech hakkındaki soruşturmasını hukuka aykırı buldu.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Çinli güvenlik deneme şirketi Nuctech hakkında yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının hukuka aykırı sınır aşan yargı yetkisi oluşturduğunu söyledi.

Bakanlık tarafından cuma günü yapılan açıklamada, yabancı devletlerin hukuka aykırı sınır ötesi yargı uygulamalarına karşı alınan önlemlere ilişkin kurallara atıfta bulunularak, hiçbir kuruluş ya da kişinin AB'nin söz konusu uygulamasına uymayacağı veya bu önlemi desteklemeyeceği belirtildi.

Bakanlık sözcüsü, bu adımın Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumayı, ayrıca Çin vatandaşları, tüzel kişiler ve diğer kuruluşların meşru hak ve çıkarlarını savunmayı amaçladığını ifade etti.

Sözcü, AB'nin soruşturma sırasında Çinli kuruluşlardan keyfi şekilde aşırı ve gereksiz iç bilgi talep ettiğini, bunun uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına aykırı olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği'nin Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği'nin tek taraflı olduğunu söyleyen sözcü, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bu yana Çinli şirketlere yönelik hedefli ve ayrımcı soruşturmalar yürütmek için defalarca kullanıldığını, bunun da adil rekabet bahanesiyle yapılan tipik bir korumacılık olduğunu vurguladı.

Sözcü, Çin'in yabancı ülke ve bölgelerin Çin vatandaşları ve şirketlerine keyfi şekilde "sınır aşan yargı yetkisi" uygulamasını asla kabul etmeyeceğini belirterek, "AB tarafını hatalı adımlarını derhal düzeltmeye çağırıyoruz. Bu yönde ısrar edilmesi halinde Çin, yasalar çerçevesinde kararlı karşı önlemler alacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

