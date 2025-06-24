Çin, AB'nin Tıbbi Cihaz İhalelerine Kısıtlamasına Karşı - Son Dakika
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Çin, AB'nin Tıbbi Cihaz İhalelerine Kısıtlamasına Karşı

24.06.2025 14:04
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Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin Çinli firmalara yönelik kısıtlayıcı tedbirlerini eleştirdi.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin tıbbi cihaz sektörüne yönelik büyük kamu alım ihalelerine Çinli firmaların ve ürünlerin katılımını kısıtlayan korumacı adımına kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Avrupa Komisyonu geçtiğimiz cuma günü AB'nin Uluslararası Tedarik Enstrümanı kapsamında tıbbi cihaz sektöründeki kamu alım ihalelerine Çinli işletmeler ve ürünlerin katılımını kısıtlama kararı almıştı.

Bakanlık sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada AB'yi yanlış yaklaşımını düzeltmeye çağırarak, Çinli işletmelerin yasal hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi.

Bakanlık tarafından yürütülen ve ocak ayında sonuçlanan soruşturma, kamu alımları ve yatırım gibi alanlarda AB'nin Çinli firmalara sürekli engel çıkardığını ortaya koymuştu.

Çin'in ikili diyaloglar yoluyla sürekli olarak iyi niyet ve samimiyet göstermesine rağmen AB'nin tek taraflı önlemler almaya devam ettiğini kaydeden sözcü, bu durumun sadece Çinli işletmelere zarar vermekle kalmayıp, aynı zamanda adil rekabeti ciddi şekilde bozan yeni korumacı engeller oluşturduğunu söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile AB arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan sözcü, her iki tarafın liderleri tarafından varılan önemli mutabakatları uygulamak üzere ikili ekonomik ve ticari ilişkilerde daha geniş çıkarlar doğrultusunda hareket etmeye, ticari anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde ele almaya, Çinli ve Avrupalı işletmeler arasındaki güveni ve işbirliği beklentilerini istikrara kavuşturmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Kısıtlama, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, AB'nin Tıbbi Cihaz İhalelerine Kısıtlamasına Karşı - Son Dakika

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