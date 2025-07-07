Çin, AB Tıbbi Cihaz İthalatına Kısıtlama Getirdi

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, kamu ihaleleri yoluyla Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilecek tıbbi cihazlara karşı ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Bakanlıktan pazar günü yapılan açıklamada bir alıcının 45 milyon yuan (yaklaşık 6,29 milyon ABD doları) üzerinde bir bütçeyle tıbbi cihaz satın almak istemesi durumunda, söz konusu alım işleminin ilgili yasal prosedürler uyarınca gerekli olduğuna karar verilmesinin ardından AB işletmelerinin (AB finansmanıyla Çin'de faaliyet gösteren işletmeler hariç) söz konusu ihaleye girmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Kamu alım ihalelerine katılan AB üyesi olmayan işletmelerin, AB'den ithal ettikleri tıbbi cihazların oranı da toplam sözleşme tutarının yüzde 50'sini geçemeyecek.

Açıklamada söz konusu önlemlerin, sadece AB'den ithal edilecek tıbbi cihazlarla karşılanabilecek alım projelerine uygulanmayacağı kaydedildi.

Önlemlerin 6 Temmuz'da yürürlüğe girdiğini duyuran bakanlık, bu tarihten önce ihale veya işlem sonuçları duyurulmuş olan alım projelerinin söz konusu önlemlerden muaf olacağını ve bu projelerin sözleşmelerinin imzalanacağını belirtti.

Bakanlık sözcüsü, pazar günü konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede AB Komisyonu'nun 20 Haziran 2025 tarihinde açıkladığı önlemlerle AB'nin tıbbi cihazlara yönelik kamu alımlarına Çinli işletme ve ürünlerin katılımını kısıtladığını ve Çinli firmalara kamu alımlarında engeller çıkarmaya devam ettiğini hatırlattı.

Anlaşmazlıkları diyalog, istişare ve ikili kamu ihaleleri düzenlemeleri yoluyla çözme isteğini ikili diyalog yoluyla birçok kez AB'ye ilettiklerini kaydeden sözcü, Çin'in iyi niyet ve samimiyetine rağmen AB'nin yeni korumacı bariyerler inşa eden kısıtlayıcı tedbirler almakta ısrar ettiğine dikkat çekti.

Sözcü, "Bu nedenle Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını korumak ve adil rekabet ortamını sürdürmek için karşılıklı kısıtlayıcı önlemler almaktan başka seçeneğimiz kalmamıştır" dedi.

Bakanlık, alınan önlemlerin sadece AB'den ithal edilen tıbbi cihaz ürünlerini kapsadığını, Çin'deki AB destekli işletmeler tarafından üretilenlerin bundan etkilenmediğini vurguladı.