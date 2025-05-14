Çin, ABD Büyükelçisine Destek Sürecek

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin yeni Çin Büyükelçisi David Perdue'ya ülkedeki görevlerini yerine getirme konusunda kolaylık sağlamaya hazır olduklarını söyledi.
Lin çarşamba günkü basın toplantısında Perdue'nın gelişiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çin'in Çin-ABD ilişkilerine dair tutumu tutarlıdır" ifadelerini kullandı.
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