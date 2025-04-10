Çin, ABD Filmlerini İthalatını Düşürüyor

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin, ABD'den ithal edilen film sayısını kısmen düşürmeyi planlıyor.

Çin Film İdaresi sözcüsü, perşembe günü yaptığı açıklamada ABD'nin Çin'den yapılan ithalata yönelik gümrük vergisi artışlarının Çinli seyircilerin ABD filmlerine olan ilgisini kesinlikle etkileyeceğini kaydederek söz konusu düzenlemenin, piyasa ilkelerini izlediğini ve seyirci tercihlerini yansıttığını sözlerine ekledi.

Dünyanın en büyük ikinci film pazarı olan Çin'in daima yüksek düzeyde bir dışa açılma politikası izlediğine dikkat çeken sözcü, pazardaki talebi karşılamak için diğer ülkelerden daha fazla sayıda iyi filmler getireceklerini söyledi.