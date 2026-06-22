Çin-ABD Gençlik Programı Başarıyla İlerliyor

NEW YORK, 22 Haziran (Xinhua) -- ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Jan Berris, Çin ve ABD'nin son dönemdeki ivmeyi sürdürerek halklar arası ikili değişim programlarının süresini uzatıp içeriklerini ise zenginleştirmesi gerektiğini söyledi.

Berris, Xinhua'ya verdiği röportajda, "Çin'in, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in duyurduğu '5 Yılda 50.000' Girişimi'ni öngörülen sürenin yarısına karşılık gelen 2,5 yılda gerçekleştirebilmiş olması harika bir başarı" dedi.

Xi, kısa süre önce "Ortak Yolculuk: Çin-ABD Gençlik Dostluk Programı" katılımcılarından aldığı bir mektuba verdiği yanıtta, beş yıllık bir süre içinde 50.000 ABD'li gencin değişim ve eğitim programları için Çin'e davet edilmesini öngören girişimin Kasım 2023'te başlatıldığını hatırlatmıştı. O günden bu yana Çin'i ziyaret eden ABD'li gençlerin sayısının 50.000'i aştığını kaydeden Xi, hedefe planlanandan iki buçuk yıl önce ulaşıldığını belirtmişti.

Berris, "Şimdi bu ivmeyi sürdürüp bu değişimleri daha uzun süreli ve daha kapsamlı hale getirmeliyiz. Bu sayede insanların diğer ülkeyi ve insanlarını daha iyi anlamasını sağlayabiliriz" dedi.

1972 yılında ABD'yi ziyaret eden Çin masa tenisi heyetini karşılayan Berris, pinpon diplomasisine ve uzun yıllardır Çin-ABD ilişkilerinin gelişimine ilk elden tanıklık etmişti.

Berris, "Bu değişim programlarını daha küçük yaşlardaki gençlerden lise, üniversite ve lisansüstü düzeylerdeki gençlere kadar her düzeyde gerçekleştirmemiz gerek. Geleceğimizi gençler şekillendirecek. ABD'li ve Çinli gençlere, bu ilişkinin önemini daha iyi anlayabilmeleri için karşılıklı yer değiştirme ve birbirlerinin ülkelerinde zaman geçirme fırsatı sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Berris, "İnsanların diğer ülkenin nasıl bir yer olduğunu kendi gözleriyle görmesi, diğer insanlarla yüz yüze konuşma fırsatı elde etmesi gerçekten çok önemli. Bu şekilde kendi kararınızı verebilirsiniz. Bunun en iyi yolu insanın bir şeyi bizzat kendisinin deneyimlemesidir" diye konuştu.

Berris, övgüyle bahsettiği "Ortak Bir Yolculuk: Çin-ABD Gençlik Dostluk Programı'nı "harika bir program" diye nitelendirdi.

Program kapsamında Çinli ve ABD'li 20 öğrencinin mart ayı sonundan nisan ayı başına kadar Hong Kong'dan Shanghai'a kadar uzanan bir deniz bilimi ve kültürel değişim yolculuğu gerçekleştirdiğini kaydeden Berris, "Hepsinin ortak amacı okyanusları incelemek ve okyanusları daha iyi anlamaktı. Bu tür değişim programları harika. Dilerim hepimiz böyle programlar düzenleme fırsatı elde ederiz" dedi.