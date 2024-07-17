Çin, ABD ile silah kontrolü istişarelerini askıya aldı - Son Dakika
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Çin, ABD ile silah kontrolü istişarelerini askıya aldı

Çin, ABD ile silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesine ilişkin istişare görüşmelerini askıya aldığını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, ABD'nin Tayvan'a silah satışına devam etmesi ve Çin'in temel çıkarlarına zarar veren olumsuz eylemlerinden dolayı istişareleri durdurduklarını belirtti. Çin, uluslararası silah kontrolü konularında ABD ile iletişimi sürdürmeye istekli olduğunu vurguladı ve ABD'nin Çin'in temel çıkarlarına saygı göstermesini ve diyalog için gerekli koşulları oluşturmasını istedi.

17.07.2024 12:43
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Çin, ABD ile silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesine ilişkin istişare görüşmelerini askıya aldığını açıkladı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lin, Çin ile ABD arasında silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesine ilişkin istişarelerin siyasi atmosferinin, ABD tarafından baltalandığını belirtti.

Bu kapsamda söz konusu istişareleri askıya aldıklarını aktaran Lin, "ABD, Çin'in kesin muhalefetini ve tekrarlanan beyanlarını görmezden gelerek Tayvan'a silah satmaya devam etti ve Çin'in temel çıkarlarına ciddi zarar veren ve karşılıklı siyasi güveni baltalayan bir dizi olumsuz eylemde bulundu." diye konuştu.

Lin, Çin'in karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı fayda için işbirliği temelinde uluslararası silah kontrolü konularında ABD ile iletişimi sürdürmeye istekli olduğunu dile getirdi.

Sözcü, ABD'nin Çin'in temel çıkarlarına saygı göstermesi ve iki taraf arasında diyalog için gerekli koşulları oluşturması gerektiğini vurguladı.

İki ülke geçen sene istişareler yapmıştı

Çin ve ABD, Kasım 2023'te ABD'nin başkenti Washington'da silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi konusunda istişarelerde bulunmuştu.

ABD, Tayvan'a yönelik silah satışına devam ederken Çin, 12 Temmuz'da ABD'nin yakın zamanda Tayvan'a yaptığı silah satışında aracılık ettikleri gerekçesiyle ABD'li 6 savunma şirketine ve bunların üst düzey yöneticilerine yaptırım uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, ABD ile silah kontrolü istişarelerini askıya aldı - Son Dakika

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