Çin-ABD İlişkilerinde Taiwan Uyarısı

05.05.2026 22:54
Wang Yi, Taiwan'ın Çin'in temel çıkarları olduğunu ve Çin-ABD ilişkilerinde risk yarattığını belirtti.

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taiwan meselesinin, Çin'in temel çıkarlarını ilgilendirdiğini ve Çin-ABD ilişkilerindeki en büyük risk unsuru olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Wang, ABD'nin taahhütlerini yerini getirip doğru seçimler yaparak, Çin-ABD işbirliği için yeni alanlar açması ve dünya barışını teşvik etmede üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Wang, liderler diplomasisinin her zaman Çin-ABD ilişkilerinin "dayanak noktasını" oluşturduğunu ifade etti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın stratejik rehberliğinde ikili ilişkilerin genel olarak istikrarlı seyrettiğini belirten Wang, bunun hem her iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini hem de uluslararası toplumun ortak beklentilerini karşıladığını söyledi.

Wang, her iki tarafın da ilişkilerde zor kazanılan istikrarı koruması, kilit önemdeki üst düzey etkileşim gündemlerine iyi hazırlanması, işbirliği alanlarını genişletmesi, farklılıkları yönetmesi, stratejik, yapıcı ve istikrarlı Çin-ABD ilişkileri inşa etmenin yollarını araması gerektiğini vurguladı. Wang, ayrıca karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği çağrısında bulundu.

Rubio ise ABD-Çin ilişkilerinin, dünyadaki en önemli ikili ilişki olduğunu kaydederek, bu ilişkinin merkezinde liderler diplomasinin yer aldığını söyledi.

Rubio, iki tarafın iletişim ve koordinasyonu sürdürmesi, karşılıklı saygı göstermesi ve farklılıkları uygun şekilde ele alması gerektiğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki üst düzey etkileşime katkı sağlayacak kazanımlar elde edilmesi ve ikili ilişkilerde stratejik istikrarın gözetilmesi çağrısında bulundu.

Taraflar, Ortadoğu'daki durum da dahil olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

