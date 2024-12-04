Çin, ABD İlişkilerinin İyileştirilmesini Bekliyor

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BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yeni ABD yönetiminden Çin-ABD ilişkilerindeki ilk adımlarını doğru şekilde atmasını beklediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günü Amerikan Dış Politikası Ulusal Komitesi Başkanı ve CEO'su Susan Elliott başkanlığındaki heyetle görüştü.

ABD politikası da dahil olmak üzere Çin'in dış politikasının istikrar ve sürekliliğini koruduğunu kaydeden Wang, bunun büyük bir ülke olarak Çin'in kararlılık ve güvenilirliğini gösterdiğini söyledi.

Bakan, Çin'in ABD'de ne tür değişiklikler olursa olsun ABD ile ilişkilerini her zaman karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri doğrultusunda iyileştirip geliştireceğini belirtti.

Wang, geçen ay Peru'nun Lima kentinde düzenlenen 31. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Ekonomi Liderleri Toplantısı çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Çin-ABD ilişkilerinden beklentilerine ilişkin sözlerini aktardı.

Çin'in ABD ile ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir olması hedefinin değişmediğini vurgulayan Wang, bu çerçevede ülkesinin Çin-ABD ilişkilerinde karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlılığının, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruma tutumunun ve Çin ile ABD halkları arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşıma arzusunun değişmeden sürdüğünü ifade etti.

Çin-ABD ilişkilerinin geleceğinin ABD'nin yapacağı tercihlere bağlı olduğuna işaret eden Wang, ABD'nin Çin ile çalışarak orta noktada buluşması temennisini dile getirdi.

Wang, ABD'nin Çin ile istikrarlı ilişkiler geliştirme konusunda tereddüt etmemesi gerektiğini söyledi. ABD'den ikili ilişkileri istikrara kavuşturmak için daha fazla gayret göstermesini isteyen Wang, yeni ABD yönetiminin Çin-ABD ilişkilerindeki ilk adımlarını doğru atmasını umduğunu ifade etti.

ABD'nin doğru stratejik algıya sahip olması gerektiğini söyleyen Wang, Çin'in kalkınması ve yeniden canlanmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Wang, Çin'in ABD'ye meydan okumak ya da onun yerini almak gibi bir niyeti olmadığına dikkat çekerek, ABD'nin Çin'e karşı rekabette öne geçme saplantısına kapılmasına gerek olmadığını belirtti.

Diyaloğun tüm sorunları çözemeyebileceğini, ancak karşılıklı anlayışın geliştirilmesine, yanlış hesaplardan kaçınılmasına ve işbirliğinin ilerletilmesine yardımcı olacağını ifade eden Wang, diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Wang, ABD'nin ikili ilişkilerde alt çizgileri ve kırmızı çizgileri aşmaması gerektiğini vurguladı. Taiwan sorununun Çin'in içişlerini ilgilendirdiğini belirten Wang, ABD'nin tek Çin ilkesine bağlılığına riayet etmesi ve Çin halkının seçtiği kalkınma yolu ve meşru kalkınma hakkına saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki kültürel ve halklar arası etkileşimin bozulmaması gerektiğini söyleyen Wang, iki ülke arasındaki personel etkileşimini destekleyip kolaylaştırmaya devam edeceklerini ve toplumun her kesiminden daha fazla ABD vatandaşının Çin'i ziyaret etmesinden ve etkileşimde bulunmasından memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

ABD heyeti ise amaç ve misyonlarının ABD-Çin ilişkilerini güçlendirmek, ortak zemin aramak ve karşılıklı anlayışı geliştirmek olduğunu söyledi.

Tarihte ABD-Çin ilişkilerinin birçok kez dönüm noktasına geldiğini hatırlatan heyet, ABD yönetiminin değiştiği bu dönemde, iki ülkenin etkili iletişimi sürdürmesi, stratejik diyaloğu devam ettirmesi, halklar arası etkileşimi güçlendirmesi ve ikili ilişkileri istikrara kavuşturmasının her iki ülke ve dünya için büyük önem taşıyacağını belirtti.

Heyet, her zaman olduğu üzere köprü işlevi görmeye devam edeceklerini ve ABD-Çin ilişkilerinin pozitif gelişimine yönelik çaba sergileyeceklerini ifade etti.